House Of The Dragon: ¿Cuáles casas aparecerán en la segunda temporada?

'House of The Dragon'

El universo de “Game of Thrones” está compuesto por varias casas nobles, cada una con su propia historia, territorio y lealtades.

Durante la transmisión de la serie de HBO, la Casa Stark era la protagonista, debido a que sus integrantes perseguían el trono.

Ahora con House Of The Dragon, la serie solo se enfocó en la Casa Targaryen, sin darle protagonismo a otras castas de gran relevancia en los Siete Reinos.

¿Cuántas casas hay en Westeros?

Las más importantes son:

Casa Stark

Casa Lannister

Casa Targaryen

Casa Baratheon

Casa Greyjoy

Casa Tully

Casa Arryn

Casa Tyrell

Casa Martell

Casa Bolton

Casa Frey

Casa Mormont

Casa Tarly

Casa Karstark

Casa Umber

Estas casas juegan papeles cruciales en la trama escrita por George R.R. Martin, cada una con sus propias lealtades y conflictos.

¿Cuáles casas estarán en la segunda temporada?

Según el propio escritor, en esta nueva temporada, los usuarios volverán a visitar Invernalia y a la Casa Stark.

De acuerdo al creador de la franquicia, la serie ganará en escala y ambición con su segunda temporada. Posiblemente, será Cregan Stark el miembro del clan al que veremos aparecer en la serie.

¿De qué trata House Of The Dragon?

“House of the Dragon” es una serie precuela de “Game of Thrones” basada en el libro “Fire & Blood” de George R.R. Martin. La serie narra la historia de la Casa Targaryen, comenzando aproximadamente 200 años antes de los eventos de “Game of Thrones”. Se centra en la guerra civil conocida como la “Danza de los Dragones”, un conflicto interno entre los Targaryen por el control del Trono de Hierro. La serie explora la ascendencia y el legado de los Targaryen, así como las luchas de poder, traiciones y batallas que definieron esa era.

¿Cuándo se estrena la segunda temporada?

El domingo 16 de junio, los usuarios podrán disfrutar de los nuevos episodios.