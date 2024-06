La reciente publicación en la página de X de MAX Latinoamérica ha generado una intensa polémica en las redes sociales. En la mañana de este lunes, la plataforma compartió un video que mostraba el Castillo de Chapultepec adornado con banderas de la casa Targaryen, en aparente celebración del estreno de la segunda temporada de “House of the Dragon”, la precuela de la popular serie “Game of Thrones”.

El mensaje que acompañaba el video decía: “El Castillo de Chapultepec, en México fue reclamado por su reina Rhaenyra Targaryen y el consejo negro. Es momento de elegir tu bando”. Este texto, junto con las imágenes del histórico castillo “intervenido” con los estandartes de la serie, desató una ola de reacciones entre los usuarios de redes sociales.

Así se ve el Castillo de Chapultepec intervenido a propósito del estreno de “House of the Dragon”

Algunos internautas rápidamente señalaron que intervenir un recinto histórico es un delito según la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas. Mostraron su indignación ante la idea de que un monumento tan importante como el Castillo de Chapultepec pudiera ser utilizado para una campaña de marketing de este tipo.

Por otro lado, los fanáticos de “House of the Dragon” expresaron su asombro y entusiasmo. Algunos incluso comentaron que planeaban visitar el castillo para ver la intervención en persona, mostrando su emoción por la creativa campaña publicitaria. Sin embargo, no faltaron quienes señalaron que la intervención no era real. Estos usuarios explicaron que las imágenes del castillo con las banderas Targaryen fueron generadas mediante Inteligencia Artificial, como parte de una estrategia de marketing digital para promocionar la nueva temporada de la serie.

Aclararon que no había ninguna alteración física del recinto histórico y que todo formaba parte de una campaña publicitaria ingeniosa. Un evento similar ocurrió en el puente de Brooklyn, donde también se mostraron estandartes de los personajes de la serie con ayuda de IA. Este tipo de intervenciones digitales buscan crear un impacto visual y emocional en el público sin necesidad de realizar cambios físicos en los lugares históricos.