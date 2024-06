“Sentía que mi cuerpo me abandonaba”, Celine Dion sobre su enfermedad

Celine Dion sigue su lucha contra el síndrome de persona rígida, una enfermedad de la que habló por primera vez en el 2022, y de la que últimamente ha dado más detalles, como antesala a su documental que se estrenará el 25 de junio por Prime Video.

En entrevista con Hoda Kotb, del programa Today, la cantante se siguió sincerando sobre el trastorno neurológico que mantuvo oculto durante 17 años, y que ahora, se le manifiesta con síntomas más fuertes, como rigidez y espasmos musculares.

The Mirror publicó que en la citada entrevista, la artista reveló entre lágrimas que “siente que su cuerpo la abandona”, mientras sigue luchando contra esta patología degenerativa que afecta al sistema nervioso central y que literalmente deja a las persona como “estatuas humanas”, ya que las deja rígidas.

Mientras mantenía oculta la enfermedad, “tuve que criar a mis hijos, tuve que esconderme, tuve que intentar ser una heroína, mientras sentía que mi cuerpo me abandonaba… Estaba aferrándome a mis propios sueños”.

Aunque tiene síntomas desde hace 17 años, ella no sabía qué le pasaba. Se le iba la voz, tropezaba, caía, pero callaba. “No sabíamos lo que estaba pasando [conmigo]. No me tomé el tiempo... Debería haberme detenido, tomarme el tiempo para resolverlo. Y como si no fuera suficiente, mi esposo también Bueno, está luchando por su propia vida”, contó.

Celine Dion y sus momentos más difíciles

Foto: AFP Foto: AFP

A medida que han pasado los años, los síntomas de Celine Dion han sido más fuertes, esto influyó en que rompiera el silencio. Una de las peores etapas fue cuando al mismo tiempo tuvo que sufrir por la enfermedad de su esposo René Angélil, quien murió en el 2016 por cáncer de garganta.

Explicó que por los síntomas del síndrome de persona rígida, ha llegado a sentir como si la estuvieran “estrangulando”, como si alguien “empujara” su “faringe”, también ha sufrido espasmos musculares en el abdomen, la columna y las costillas. de hecho, sufrió fractura en sus costillas por los espasmos.

“Tratar de superar este trastorno autoinmune ha sido una de las experiencias más difíciles de mi vida, pero sigo decidida a algún día volver al escenario y vivir una vida lo más normal posible. Estoy profundamente agradecida por el amor y apoyo de mis hijos, mi familia, mi equipo y todos ustedes”, escribió la artista en su Instagram.