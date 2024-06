Recuerdan las advertencias de Pepe Aguilar a las parejas de sus hijas: “tú sabes quién soy, no la riegues”

Hace dos meses en una entrevista, Pepe Aguilar fue invitado a un programa de podcast en donde el entrevistador lanzó una pregunta sobre el tema a abordar en esa edición. Hablaron de la familia Aguilar, la salud mental y la relación con los hijos.

PUBLICIDAD

Fue entonces cuando el intérprete de “Directo al corazón” aseguró que no es un padre celoso y trata de no involucrarse en los romances de sus hijos, pero siempre está al pendiente de ellos.

“Señores, yo no sé qué les digan mis hijas y es su problema, pero cero violencia, cero abuso porque entonces te metes con toda su familia, aunque ella o él no se quiera defender, ahí si no hay nada. Y no te estoy amenazando, cabrón, nada más te lo digo”, declaró en entrevista.

“Ustedes saben quién soy, saben qué representa. No nada más soy un cantante de ranchera, me conocen más allá de eso, entonces, no quiere decir que sea mafioso, pero sí me puedo defender y bien. Entonces es como: ‘Tú sabes quien soy, no la riegues, no lastimes’. Nada más se lo he dicho a una sola persona, y ya se fue y no volvió”, concluyó.

No obstante, varios internautas concordaron con su manera de defender a sus hijos.

“Muy de acuerdo contigo Pepe Aguilar, muy bien dicho”. “Lo bueno que no es celoso... casi se le sale un disparo”. “Pues ya que puede decir”. “Sobre aviso no hay engaño”. “Lo felicito eso es ser un padre cuando lástima a nuestro hijos salimos a defenderlos como fieras”, fueron algunas reacciones.

Cabe mencionar que esta declaración de Pepe Aguilar sucedió antes de que Ángela Aguilar y Christian Nodal confirmaran su romance, por lo que se desconoce si el patriarca ya se enteró del escándalo.