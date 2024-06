Nodal habla sin reservas sobre su relación con Ángela Aguilar: “estoy viviendo una experiencia preciosa”

Como era de esperarse, las reacciones en las redes sociales no tardaron en aparecer, por lo que ahora es el intérprete de ‘Botella tras botella’ quien salió en defensa de su relación y solicitó respeto para su pareja.

En un video reciente compartido en sus redes sociales, Nodal aclaró que su actual relación con Ángela Aguilar no surgió de una infidelidad, como muchos sugieren, sino que es un amor que tomó mucho tiempo en desarrollarse.

“Me encuentro viviendo una etapa preciosa, con una mujer que amo. Con un amor que tardó tantos años para que se diera lo que está pasando”, mencionó.

Asimismo, confesó que está enamorado y desea que esta noticia sea motivo de alegría y no de controversia. En cuanto a su relación con Cazzu, con quien terminó hace pocas semanas, explicó que no hubo terceras personas involucradas, simplemente no funcionó, pero eso no significa que no tenga un lugar especial en su corazón.

“Julieta es una persona que amo y que tiene mi respeto para toda la vida. El amor no siempre funciona y nuestro ciclo juntos terminó de la mejor manera posible. Fue un amor que nos dio un regalo precioso que es Inti, mi hija, a quien siempre voy a cuidar”, añadió.

Finalmente, agradeció a quienes de corazón se alegran por este nuevo capítulo en su vida y le han deseado lo mejor: “gracias a las personas que lo entienden y los amo mucho”, concluyó.