Internautas señalan a Ángela Aguilar como la nueva Panini: “es la típica tipa que dice ser fan de tu relación” señalan

Recientemente, los artistas mexicanos Christian Nodal y Ángela Aguilar confirmaron en exclusiva a una revista que mantienen una relación de noviazgo. Luego de que los internautas hicieran sus propias especulaciones, por fin terminanlas sospechas y la nueva pareja se deja ver muy enamorada.

Sin embargo, no es lo único que ha causado conmoción en la industria del regional mexicano, si no que a pocas semanas, específicamente el 24 de mayo la ex pareja de Cazzu confirmó en sus redes sociales su ruptura amorosa.

Ahora la ola de comentarios ha sido más fuerte, pues en redes sociales circula un video en donde Ángela Aguilar brindó sus declaraciones luego de enterarse de que Cazzu y Christian Nodal serían padres.

“Voy a ser tía”, relató la cantante con conmoción y sorpresa sobre la noticia.

Ahora la comparan con Karla Panini, una mexicana conocida por involucrarse sentimentalmente con el esposo de su mejor amiga.

“Que hipócrita la Angela Aguilar hablaba maravillas de la ex esposa de Christian Nodal que ya era tia y ahora serás la madrastra mejor te hubieras quedado calladita”, comentan.

“Asi es, súper mustia y mosca muerta deseando cosas buenas cuando realmente siempre sus intenciones fueron otras”, señalan.

“Ángela Panini”, afirman.