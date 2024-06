El asesinato de Paco Stanley sigue siendo uno de los casos más impactantes en la historia de la televisión mexicana. A pesar de los años transcurridos, nuevos detalles y figuras relacionadas con el caso continúan emergiendo, arrojando luz sobre aspectos previamente desconocidos. Uno de estos detalles involucra a Ivette Bisogno, hermana del famoso conductor Daniel Bisogno, quien tuvo una conexión indirecta pero significativa con Stanley durante sus últimos años de vida.

Ivette Bisogno es una exbailarina mexicana que trabajó con Paco Stanley en 1999, el mismo año en que fue asesinado. Su apellido es reconocido en el mundo del entretenimiento debido a su hermano Daniel Bisogno, quien en esos años comenzaba su carrera como locutor y más tarde se consolidó como uno de los presentadores más famosos de la televisión nacional. Hoy en día, Ivette vive lejos de los reflectores y se dedica a su familia, compartiendo momentos de calidad a través de sus redes sociales.

Te explicamos quién es Ivette, la hermana de Daniel Bisogno y qué tuvo que ver con el caso Paco Stanley

Ivette estuvo involucrada en el caso de Paco Stanley de una manera indirecta. Según la información que ella misma ha compartido en varias apariciones públicas, la última de ellas en el programa de espectáculos que conduce su hermano, Ivette trabajó con Paco Stanley a finales de los 90. Asistió a una audición para formar parte de su grupo de bailarinas y fue seleccionada.

“Fui a un casting a través de una agencia en la colonia Roma, donde tenían sus oficinas y donde estaban Paco y Mario. Ellos hicieron la audición ahí y me dijeron en ese momento que sí me quedaba. Iban escogiendo a las chicas al instante, nos ponían a bailar y no hubo ningún tipo de insinuación”, comentó Ivette sobre su experiencia. Puedes escuchar más aquí.

En cuanto a su implicación en la investigación del asesinato de Paco Stanley, Daniel Bisogno ha compartido que cuando se dio a conocer el atentado que sufrió el comediante, comenzaron a circular versiones de que la culpable era una mujer rubia.

Aunque nunca se mencionó el nombre de Ivette como sospechosa, sí fue llamada a declarar debido a que las únicas que cumplían con esa descripción eran ella y Paola Durante. Paola, posteriormente, fue señalada como supuesta cómplice. A pesar de estos eventos, Ivette Bisogno ha mantenido una vida discreta y centrada en su familia, lejos de los escándalos y los reflectores que rodearon aquel trágico episodio de la televisión mexicana.