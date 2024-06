Perro y su conmovedora reacción cuando ve al ex de su dueña pasar frente a su casa

Cuando una relación amorosa termina, no solo se ve involucrada la pareja, sino también las personas cercanas a ellos y sus mascotas. Si se está con alguien que tiene hijos, a veces los niños suelen ser afectados por la ruptura y lo mismo pasa con los animales, como en la historia del perro que presentamos a continuación.

El usuario @ceciarmy de X publicó un video de un perro asomado en la ventana de una casa y ladrando, mientras mira fijamente y entristecido hacia afuera. Presuntamente, su reacción es porque está viendo al ex de su dueña o dueño. Le ladra como llamándolo (a).

“Cuando pasas por la casa de tu ex y su perro aún te recuerda”, escribió @ceciarmy junto a la grabación.

El animal sale cuando escucha el silbido del ex o la ex. En un segundo video, el ex pasa más cerca de la casa. Se ve al perro asomado por la ventana, y cómo rápidamente se quita para ladrar dentro de la vivienda, como tratando de llamar la atención de quienes están en el sitio, como si les estuviera avisando que esa persona que tanto quiere, está afuera.

“No amigo, yo ya no podré sacarte más, tendrás que ser fuerte”, escribió el usuario.

La grabación no muestra dónde fue el caso, tampoco cuándo. Lo que sí es notorio es la reacción del animal por supuestamente ver al ex de su dueña o dueño, según describe @ceciarmy.

Reacciones por la actitud del perro

El video del perro y su reacción al ver al ex de su dueña (o) tiene más de 700 mil reproducciones. Los comentarios son diversos. Hay quienes expresaron que les ha pasado lo mismo, otros aconsejan al ex o la ex, que no siga pasando cerca de la casa, para no hacer sufrir a la mascota.

“¿Y por qué pasas por ahí?”, “anoche me pasó esto mismo cuando dejé a mi ex en su casa después de estar con ella charlando. Brutal que hoy me aparezca este vídeo”, “me paso!! y me partía el corazón verlo de lejos y desesperado. Tuve que cambiar de ruta.. Te amo chavito!!”, “lo más jodido de dejarlo con alguien es dejar de hablar con sus familiares aunque no te hayan hecho nada”, son algunos comentarios.

El caso del perro de esta historia refleja que las mascotas no olvidan y que tienen sentimientos. De allí, la importancia de cuidar de ellos y saberlos tratar por sus emociones.