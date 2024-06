María Fernanda Quiroz, mejor conocida como Ferka, ha decidido romper el silencio y compartir cómo descubrió la infidelidad de su pareja, Jorge Losa, con Isis Serrath. Durante un encuentro reciente con varios medios de comunicación, incluida la emisión “Sale el Sol”, Ferka relató cómo empezó a sospechar que algo andaba mal en su relación y finalmente encontró las pruebas en los mensajes de texto de Losa.

Ferka mencionó que sus sospechas surgieron debido a ciertos comportamientos de Losa que le parecían extraños. “¿Cómo lo descubrí? Porque comencé a tener sospechas y le pedí que me enseñara sus mensajes... Había cosas que no me parecieron bien”, explicó. Además, señaló que la comunicación entre Jorge Losa y Serrath incluía fotos que se eliminaban tras abrirse, lo cual incrementó sus dudas.

Ferka habla cómo supo de la infidelidad de Jorge Losa

En la misma entrevista, pero esta vez para “Hoy Día”, Ferka se refirió a Serrath como una “mujer que no respeta”. “Me parece que es una mujer que no respeta ni a los medios, ni a mí, ni a mi pareja. No hizo las cosas como deberían ser”, afirmó. Ferka también descartó cualquier acuerdo de relación abierta con Jorge Losa, subrayando que ella valora la exclusividad y la honestidad en sus relaciones.

“Tengo muy claro cómo manejo mis relaciones. Sé exactamente lo que quiero y lo que no quiero en mi vida. Tengo códigos bien definidos con mis parejas, me gusta la exclusividad, un amor sincero, sin mentiras ni secretos”, añadió Ferka, dejando claro sus principios y expectativas. Isis Serrath, por su parte, también dio su versión de los hechos y negó ser la causa de la ruptura entre Ferka y Jorge Losa. Serrath aprovechó los micrófonos de “Hoy Día” para defenderse de las acusaciones.

“Es impresionante las cosas que inventan sobre mí. Me han pintado como la villana en muchos proyectos, pero en realidad, Isis Serrath no es esa villana que dicen los medios. No tengo nada que ver, Jorge Losa es un gran amigo y le deseo lo mejor”, aseguró.

Una polémica en redes (Agencias)

Serrath también envió un mensaje a Ferka en medio de esta polémica. “Le deseo bendiciones. Ojalá que sea muy feliz, y si su relación terminó, fue por algo que no funcionó entre ellos, no por mí”, concluyó Serrath, intentando poner punto final a las acusaciones. La situación ha generado un gran revuelo en el mundo del espectáculo, con seguidores y medios atentos a cada declaración. Ferka, con su sinceridad, ha dejado claro que busca relaciones basadas en la confianza y el respeto, mientras Serrath ha tratado de limpiar su nombre y dejar claro que no tuvo nada que ver en la ruptura de la pareja.