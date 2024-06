Robert Downey Jr. no cierra las puertas a un retorno al MCU

El actor Robert Downey Jr., reconocido por su interpretación de Tony Stark/Iron Man en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), ha dejado en claro que no descarta la posibilidad de regresar al papel.

Durante una entrevista con Jodie Foster para la serie “Actors on Actors” de Variety, Downey reveló que se ha mostrado más receptivo a la idea de retomar al icónico personaje desde el estreno de Avengers: Endgame.

Downey reconoció: “Está en mi ADN. Probablemente sea el personaje más parecido a mí que he interpretado, aunque sea mucho más guay que yo. Me he vuelto sorprendentemente abierto a la idea”

Premiere Of Columbia Pictures' "Spider-Man: Homecoming" - Arrivals HOLLYWOOD, CA - JUNE 28: Robert Downey Jr. attends the premiere of Columbia Pictures' "Spider-Man: Homecoming" at TCL Chinese Theatre on June 28, 2017 in Hollywood, California. (Photo by Alberto E. Rodriguez/Getty Images) (Alberto E. Rodriguez/Getty Images)

Y siguió: “Entre Nyad y Night Country y, para mí, Oppenheimer y luego Sympathizer, es realmente una locura porque nos vemos bastante bien. De hecho, estaba mirando las fotos que tomábamos para asegurarme: ‘¿Todavía tenemos buen aspecto? Y yo: ‘Tenemos muy buen aspecto’”

Legado de Iron Man

Aunque la historia de Stark llegó a su fin en Avengers: Endgame, con su sacrificio para derrotar a Thanos, un posible retorno de Downey no implicaría interpretar al Iron Man principal que los fanáticos conocen y aman.

El presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, ha dejado claro que no tienen planes de deshacer el sacrificio de Stark de manera mágica. Sin embargo, hay otra posibilidad interesante.

El concepto del multiverso ha sido introducido en el MCU, y esto abre la puerta a nuevas posibilidades para los personajes.

Aunque Iron Man no ha aparecido en acción real desde Endgame, versiones animadas del personaje han hecho apariciones en la serie What If...?, lo cual demuestra que existen diferentes versiones de Iron Man en diferentes realidades.

Por lo tanto, se mencionó que si Robert regresara como una variante multiversal de Iron Man, tendría la oportunidad de ofrecer una interpretación totalmente nueva y distinta del personaje.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness y Spider-Man: No Way Home ya han mostrado cómo las variantes pueden lucir y actuar de manera diferente a su contraparte principal del MCU.