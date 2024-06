“Ya no disfruto de la vida”: La fuerte confesión de Christina Applegate en su lucha contra la esclerosis múltiple

Desde su diagnóstico de esclerosis múltiple en 2021, Christina Applegate ha enfrentado un difícil camino lleno de desafíos físicos y emocionales. En una charla reciente con Jamie-Lynn Sigler en el podcast MeSsy, la actriz abrió su corazón sobre el impacto de la enfermedad en su bienestar mental. Applegate, de 52 años, reveló que está pasando por una profunda depresión que la ha dejado sintiéndose atrapada en una oscuridad constante.

“Estoy pasando por una depresión en este momento, algo que no creo haber experimentado en años”, compartió la estrella de “Dead to Me”. “Es una depresión auténtica que me asusta un poco, porque me siento fatalista. Estoy atrapada en una oscuridad que no había sentido en mucho tiempo, probablemente en los últimos 20 años”. Applegate fue muy sincera al admitir que ya no disfruta de la vida como solía hacerlo.

Su compañera de podcast, Jamie-Lynn Sigler, quien ha vivido con esclerosis múltiple durante más de dos décadas, reconoció las dificultades de vivir con un “cuerpo discapacitado”. Sin embargo, animó a Applegate a no rendirse.

Christina Applegate está viviendo momentos emocionales muy duros

“Una vez que aceptamos que así va a ser, quizás para siempre, empezamos a sobrellevar las cosas. La esclerosis múltiple no es razón suficiente para dejar de vivir, porque tú me haces reír como nadie más puede hacerlo”, le dijo Sigler. “Todavía me haces sonreír, me haces sentir amada. No puedo dejar que te rindas, necesito que lo hagas por mí”, añadió.

Applegate también confesó tener “mucho miedo” de volver a terapia para enfrentar su depresión, temiendo desatar una avalancha de emociones reprimidas. “Tengo miedo de que se abran esas compuertas y de no poder parar”, dijo, pero prometió volver a contactar a su psicólogo. En agosto de 2021, Applegate compartió públicamente su diagnóstico, describiendo su experiencia como un “viaje extraño”. “Ha sido un camino difícil, pero he recibido tanto apoyo de personas que también tienen esta afección. Como todos sabemos, el camino sigue”, expresó en sus redes sociales, citando a un amigo con esclerosis múltiple: “Nos despertamos y tomamos las medidas necesarias”.

Applegate recordó su diagnóstico durante una entrevista en 2022 en “The Kelly Clarkson Show”. “Descubrí un lunes después del trabajo que tenía esclerosis múltiple, una enfermedad que tendré por el resto de mi vida”, dijo. Explicó que existen al menos cuatro tipos de esclerosis múltiple y que los síntomas varían. “Cada día es diferente”, afirmó.

Antes de su diagnóstico, había experimentado “síntomas muy pequeños” durante aproximadamente cuatro años. “No sabía lo que me estaba pasando. No podía caminar. Tuvieron que usar una silla de ruedas para llevarme al set, me estaba volviendo loca”, recordó. Alguien le sugirió hacerse una resonancia magnética, lo que finalmente llevó a su diagnóstico.