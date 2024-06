Por esa razón Evaluna prohibió regalos en el baby shower de Amaranto

La pareja no perdió la fe de ser padres.

Entre finales de julio y principio de agosto, está planificado el nacimiento de Amaranto, el segundo hijo de los mediáticos artistas latinos Camilo y Evaluna Montaner. Cabe destacar que hasta la fecha, por decisión de sus padres, se desconoce cuál será el sexo del bebé, situación que ya pasó con el embarazo de su progenitora.

Transitando el séptimo mes de gestación, en los últimos días se llevó a cabo el evento que comúnmente se le conoce en todo el mundo como baby shower, sin embargo, la hija menor de Ricardo Montaner, prefirió identificarlo como “Blessing”, para así evitar el aspecto comercial de este tipo de celebración, así lo dio a conocer en las últimas horas en su canal oficial de YouTube.

Blessing por Amaranto

El desconocimiento del sexo de Amaranto, es la causa principal del por qué Evaluna decidió informar con anterioridad a todas sus invitadas al evento íntimo y familiar que no lleven ningún regalo, explicando en el sitio web especializado en compartir videos, el querer evitar que se haga un gasto económico innecesario porque en realidad, existen muchas posibilidades de que dichas prendas de vestir o utensilios para bebés, nunca sean usados.

“ Estamos en el ‘blessing’ de Amaranto, no le decimos baby shower, porque a mí no me gusta la idea de que vengan y regalen un montón de cosas sin conocer al bebé o a la bebé y sean regalos que quizás después se pierdan. Mi mamá organizó esta reunión con todas las chicas de mi vida. Mira esta belleza, dice ‘blessing Amaranto’, hay juguito, hay comidita rica ”, explicó la actriz, cantante y bailarina venezolana.

Evaluna también contó que las invitadas escribieron emotivas palabras de virtudes y deseos para la vida de Amaranto y de su primera hija, Índigo: “La vamos a amarrar a un árbol para tenerlos como foco cuando esté danto a luz”.