Alec Baldwin junto a su familia tendrá un reality al mejor estilo de los Osbournes: Conoce los detalles

El actor no permitió los insultos.

Alec Baldwin y su esposa, Hilaria Baldwin, protagonizarán un nuevo reality show familiar titulado “The Baldwins”. Este programa ofrecerá a los espectadores una mirada íntima a la vida cotidiana de la famosa pareja y sus siete hijos.

Alec e Hilaria han sido el centro de atención desde que contrajeron matrimonio hace casi 12 años. Ahora, han decidido abrir las puertas de su hogar y permitir que los espectadores sean testigos de su vida familiar.

El programa, que será transmitido por el canal TLC, conocido por su éxito con programas como “19 Kids and Counting,” “Jon & Kate Plus 8,” y “Here Comes Honey Boo Boo,” está programado para estrenarse en el año 2025, según ha informado Variety.

Controversias de los Baldwin en los últimos años

Aunque el programa se centra en la dinámica familiar de los Baldwin, no se puede obviar la serie de controversias que han rodeado a la pareja en los últimos años.

Hilaria Baldwin se vio envuelta en polémica en 2020 cuando se descubrió que había exagerado su ascendencia española y su acento español, revelándose que su nombre de nacimiento era Hillary Hayward-Thomas.

Por su parte, Alec ha enfrentado diversas controversias a lo largo de su carrera. Sin embargo, el suceso más significativo es el trágico incidente ocurrido en 2021, donde se le acusa de la muerte de la directora de fotografía Halyna Hutchins durante el rodaje de una película.

Alec enfrenta cargos por homicidio involuntario y se espera que el caso vaya a juicio más adelante este año. Aunque no se ha confirmado, existe la posibilidad de que el juicio forme parte del programa, lo cual podría brindar al acusado la oportunidad de tomar el control de la narrativa y compartir su perspectiva sobre el incidente.

En una entrevista previa con Kelly Ripa, el actor reveló que sus decisiones laborales se han centrado en estar cerca de su joven familia. Ha expresado su deseo de trabajar desde casa y permanecer en Nueva York para pasar más tiempo con sus hijos.