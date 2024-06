Revelan que Gerard Piqué prepara boda con Clara Chía: “Va a conseguir lo que Shakira no pudo”

Shakira se ve muy enfocada en su carrera musical y en su familia, y mientras tanto, supuestamente, su ex Gerard Piqué está en pleno preparativo para su boda con Clara Chía, con quien comenzó oficialmente una relación poco después de separarse de la artista colombiana en junio de 2022.

La cantante está en un momento cumbre de su carrera. La ruptura con el padre de sus hijos la impulsó a desahogarse, escribiendo canciones que se convirtieron en las más sonadas, y ahora, se alista para su canción de la Copa América 2024. Desde su separación del exfutbolista, todo ha sido éxito artístico, y es que ella misma ha dicho que la música le ha servido de terapia.

“Se lo dedico a mis hijos. Les he prometido que voy a ser feliz. En el pasado ya no hay nada, solo se recuerda el futuro”, dijo Shakira en el 2023 tras ganar el Latin Grammy a mejor Canción del Año por su tema ‘Music Sessions #53′ con Bizarrap. En ese entonces, también ganó como Mejor Fusión/Interpretación Urbana y Mejor Canción Pop para completar un total de 15 Grammy a lo largo de carrera.

Gerard Piqué y Clara Chía

Por su parte, a Gerard Piqué se le ha visto trabajando en sus proyectos empresariales y ahora, supuestamente está en los últimos preparativos de su matrimonio con la publicista Clara Chía, de 25 años, así lo reveló el periodista español Roberto Antolín en una entrevista con el programa Mitre Live de Argentina, reseñó El Tiempo.

El comunicador expresó: ”Tengo entendido que Clara Chía va a conseguir lo que Shakira no pudo: casarse con el exfutbolista”.

Indicó que lo que se dice del embarazo de Chía, solo es un rumor, aunque Piqué “tiene muchas ganas” de tener un hijo con ella. “Lo que pasa es que ella no tiene prisa, no quiere ser madre ya”.

Prosiguió diciendo que “ si Clara Chía quiere casarse, Piqué se casaría con ella y Shakira no lo consiguió. A la cantante esto le va a doler mucho, que venga una chica muy joven, que parecía inocente, que consiga lo que tú no has conseguido. Piqué tiene muy claro que quiere esto y ser padre con ella, si ella le dice sí a la boda, se casan enseguida” .

No es la primera que se dice que Piqué prepara matrimonio con Chía, así que toca esperar que suenen las campanas de nupcias para saber si realmente es así.