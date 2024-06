“How to Rob a Bank” en Netflix: De qué trata el intrigante documental que lanzará la plataforma streaming

Netflix ha cautivado al público con sus exitosos documentales de crimen real, y uno de los próximos lanzamientos del gigante del streaming es “How to Rob a Bank”.

En cuanto a la fecha de lanzamiento de “How to Rob a Bank”, aún no se ha confirmado oficialmente. Se rumorea que la película se estrenará el 5 de junio de 2024, pero es importante tener en cuenta que estas fechas pueden cambiar en cualquier momento y aún no han sido confirmadas por Netflix.

La historia de se centrará en Scott Scurlock, también conocido como “The Hollywood Bandit” (El Bandido de Hollywood). Scurlock supuestamente fue responsable de más de veinte robos a bancos durante su ola delictiva.

Lo intrigante de estos crímenes es que Scurlock los llevaba a cabo usando maquillaje teatral completo. El documental explorará la vida de Scurlock, incluyendo su estilo de vida peculiar, viviendo en una casa en un árbol de tres pisos construida por él mismo.

Creadores detrás del documental

Los responsables del documental son Seth Porges y Stephen Robert Morse. Porges es un reconocido periodista, productor, director y escritor que ha trabajado en producciones como “Class Action Park” de HBO y ha aparecido en programas como “Mysteries at the Museum”.

Por su parte, Morse es un cineasta británico-estadounidense nominado a los premios Emmy, asociado con películas como “Amanda Knox”, “EuroTrump” y “In the Cold Dark Night”.

