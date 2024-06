El roast Tom Brady fue todo un éxito en Netflix: Esto dijo el CEO de la compañía streaming

El roast de Tom Brady en Netflix generó un gran impacto y el co-CEO de la compañía, Greg Peters, expresó su satisfacción por los resultados obtenidos.

Según Deadline, durante la conferencia Deloitte and Enders Media & Telecoms 2024 and Beyond en Londres, Peters destacó este evento de comedia como un ejemplo clave de cómo Netflix está ampliando su oferta y atrayendo a la audiencia.

Peters enfatizó que el roast demuestra cómo Netflix está evolucionando: «Acontecimientos como “The Roast of Tom Brady” pueden generar una gran audiencia y un debate aún mayor».

Además del roast, Peters mencionó otros ejemplos de la adaptabilidad de la plataforma. Destacó la próxima cobertura de la WWE en Netflix, así como la experiencia inmersiva de Queen’s Ball para la exitosa serie Bridgerton.

Según él, estos son ejemplos de cómo la compañía ha aprendido de manera ardua la necesidad de agregar más diversidad y aspectos a su oferta, para satisfacer los gustos cambiantes de su audiencia.

Poder promocional de Netflix

Peters subrayó que la plataforma en sí misma es una herramienta promocional altamente efectiva. Los avances de películas y series en la plataforma generan más de 6 mil millones de impresiones al mes.

Esto demuestra que se ha convertido en el destino preferido para muchas personas que buscan entretenimiento. La plataforma cuenta con un alcance masivo y se ha establecido como el lugar de referencia para encontrar contenido audiovisual.

Sin embargo, a pesar del éxito de, Peters reveló que la plataforma aún representa menos del 10% del tiempo total de televisión en cada país en el que opera.

Según sus palabras, esto plantea una tremenda oportunidad de crecimiento para la compañía y la posibilidad de cultivar fandoms aún más grandes. Por lo tanto, tiene como objetivo expandir su presencia y aumentar su cuota de mercado en la industria del entretenimiento.

Por último, Greg también hizo hincapié en que la toma de decisiones en Netflix no se basa únicamente en algoritmos, sino que involucra a pequeños grupos de ejecutivos.

Estos equipos, encabezados por líderes como Anne Mensah, directora en el Reino Unido, se dedican a comprender las audiencias y los gustos diversos. Peters enfatizó que “ningún algoritmo podría haberte dicho eso”.