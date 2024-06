Christian Nodal habla sobre la peor discusión que tuvo con Cazzu

En una entrevista reciente para el programa “Hoy Día” de Telemundo, el cantautor mexicano Christian Nodal, de 25 años, habló sobre varios temas, incluyendo la discusión más intensa que tuvo con su ex pareja, la cantante argentina Julieta Emilia Cazzuchelli, conocida artísticamente como Cazzu. Esta disputa estuvo centrada en el tema del feminismo, un concepto que Nodal admitió no comprender completamente al inicio de su relación.

Christian Nodal compartió que, al comienzo de su relación con Cazzu, surgieron conflictos debido a su forma de vestir. “Pensaba que entendía el feminismo, pero al conocer a Julieta, me di cuenta de lo mucho que tenía que aprender” , comentó el ganador del Latin Grammy. Nodal explicó que le costaba aceptar cómo se vestía Cazzu, cuestionando la coherencia entre su vestimenta y su mensaje feminista. “Yo le decía: ‘si tú defiendes estas ideas, ¿por qué te vistes así?’”.

Este malentendido provocó una fuerte discusión. Nodal recordó que Cazzu se molestó mucho, pero tuvo la paciencia de explicarle el concepto de empoderamiento y la verdadera esencia de la igualdad. “Era básicamente eso, uno puede verse bien, puede vestirse sexy y eso no significa que quiera que alguien se acerque, la toque o le diga cosas. Ella me explicó que lo hace para sentirse bien consigo misma” , relató Nodal sobre la lección que recibió de Cazzu. Ella le hizo ver las dificultades que enfrentan las mujeres y cómo su vestimenta no da a nadie el derecho de molestarlas.

Nodal confesó que esta fue la discusión que más vergüenza le causó, ya que no tenía mucho conocimiento sobre el feminismo. “Le hice un pleito por eso y después ella me lo enseñó, fue el que más vergüenza me dio, porque no conocía mucho sobre el feminismo”, admitió. Hace unas semanas, Christian Nodal y Cazzu anunciaron su separación, tras casi dos años de relación y ocho meses del nacimiento de su hija Inti.

En un comunicado publicado en sus redes sociales, Nodal expresó: “Es el momento de compartir que Julieta y yo hemos tomado caminos separados. Nuestro amor y respeto mutuos permanecen fuertes, especialmente en nuestro papel como padres de nuestra maravillosa hija, Inti”. Es importante recordar que antes de su romance con Cazzu, Nodal tuvo una ruptura muy mediática con la cantante y actriz española Belinda, con quien estuvo comprometido. Esta experiencia, junto con su relación con Cazzu, han sido etapas significativas tanto en la vida personal como profesional de Christian Nodal.