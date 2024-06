Dicen que Jennifer Lopez exigió a Jennifer Garner “mantenerse alejada” de Ben Affleck

Cada vez surgen nuevos datos de la presunta crisis matrimonial que atraviesan Ben Affleck y Jennifer Lopez. Ahora, salió a la luz que supuestamente, la ‘Diva del Bronx’ exige a Jennifer Garner, ex del actor, “mantenerse alejada” de él.

Y es que durante los rumores de divorcio de Jlo con el protagonista de ‘Batman’, él se ha visto muy cercano a su exesposa y los hijos que tiene con ella. Los han captado juntos en varios momentos. Incluso, se dice que él alquiló una casa a dos cuadras de donde ellos viven, y que a Garner la han visto en esa residencia.

En base a RadarOnline, el portal The Mirror publicó que Jennifer Lopez está molesta por la cercanía de su esposo con su ex, por lo que le dijo a Ben, que le dijera a Garner que “necesita mantenerse alejada de él y no entrometerse en sus asuntos”, reveló una fuente. Presuntamente, el también director de cine le transmitió el mensaje a su ex.

Se comenta que después de su separación en el 2015, Ben y Garner han permanecido muy unidos con sus hijos. Actualmente, ella tiene una relación con el empresario John Miller. Sin embargo, eso no ha sido un freno para compartir con el padre de sus niños por reuniones familiares y eventos de los chicos. La cercanía entre los exs es tanta, que dicen que Garner da consejos a Ben y le es de refugio emocional durante su crisis con Jlo.

“Todo el mundo sabe que Ben y Jen permanecieron muy unidos después de su divorcio. Él le confía todo a Jen, incluso sus problemas con J Lo”, expuso una fuente a Life and Style, según precisa The Mirror.

Aunque a Ben Affleck y a Jennifer Lopez los estuvieron viendo solos en distintos eventos, la pareja volvió a avistarse junta la semana pasada en reuniones familiares. El primero de estos reencuentros fue en la fiesta de graduación de Violet, la hija de él. El segundo fue durante un partido de baloncesto de su hijo Samuel, de 12 años.

En el partido de baloncesto también estaba Jennifer Garner, pero curiosamente, no la captaron vieron cerca de Jlo y de Ben. Además, en este evento, fotógrafos captaron al actor dando un beso bastante frío a la cantante en la mejilla, lo que fortalece más los rumores de divorcio.

Ante el nuevo dato de la supuesta exigencia de Lopez a Garner, destaca lo que anteriormente se ha dicho, y es que ambas son muy unidas, tanto que Garner supuestamente aconseja a Ben que no se separe de Jlo.