Daniel Sarcos recorrerá Estados Unidos y Venezuela con su nuevo programa de televisión

Seis años después de su salida de Telemundo, el animador venezolano Daniel Sarcos anunció su regreso a la televisión con un nuevo programa con el que volverá a la pantalla de Estados Unidos, Venezuela y América Latina.

PUBLICIDAD

“Hoy con inmensa alegría les anuncio mi retorno a la televisión !!! Un programa elaborado a mi medida que llevará por nombre ‘Sarcástico’. Gracias al esfuerzo de @cisnerosmedia @venevisionplus @venevision @altonrivermedia @mediaprous @marielamastrangelo @kare_miami @arcadiodiazofficial @myglow.studio @gilberto_ferrer @miguelabarrera. Pronto, muy pronto !!! ‘Sarcástico’, donde no sabemos nada y opinamos sobre todo!!”, informó este lunes el animador, oriundo del estado Zulia, Venezuela, y quien destacó como presentador del programa ‘Un Nuevo Día’, (actualmente conocido como ‘Hoy Día’) de Telemundo, entre el 2011 y el 2018.

Destacó que con este regreso inicia el rumbo para uno de sus más grandes sueños.

“Siempre supe que el día de hoy iba a ser un día cargado de emociones porque hoy arranca el camino para uno de mis grandes sueños, regresar a una de mis grandes pasiones: la televisión. Y este proyecto me va a permitir regresar a los hogares de los Estados Unidos, regresar a los hogares de América Latina, pero particularmente regresar a los hogares venezolanos”, dijo Daniel Sarcos.

El programa ‘Sarcástico’, cuyo nombre hace alusión su apellido, podrá verse a través del canal Ve Plus, perteneciente a la organización Cisneros Media.

“El programa se llamará Sarcástico porque las cosas hay que decirlas como son y usted quizá tendrá la razón aunque no la tenga”, manifestó Sarcos.

Daniel Sarcos estará de gira con su nuevo programa

El programa implica una gira por distintos países, principalmente, por Estados Unidos y Venezuela. Por medio de un video en su historia de Instagram, Daniel Sarcos informó que la primera ciudad que visitará será Barquisimeto, Venezuela, donde estará el 26 de junio.

PUBLICIDAD

“El 26 de junio me presentaré con mi nuevo show ‘sarcástico, humor y música’, expuso, aseverando revelando un poco el sentido humorístico y entretenido de su programa.

Daniel Sarcos anunció que el 26 de junio comienza la gira con su nuevo programa en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela (Imagen: Instagram @dsarcos)

En su cuenta de Instagram, no tardaron las reacciones de su familia y amigos, quienes lo felicitaron por su nuevo proyecto. El mensaje más destacado fue el de su pareja, la también animadora venezolana Alessandra Villegas, quien escribió: “La televisión no es lo mismo sin ti. Naciste para entretener, informar y comunicar. No es solo porque seas el amor de mi vida, sino porque realmente eres el mejor en lo que haces. Te amamos y estamos felices por tu gran regreso a la televisión”.

La conductora Rashel Díaz le expresó: “Bravooooo”, también lo felicitaron los cantantes Servando Primera, Karen Martello, entre otros.