Peso Pluma da más pistas de su nuevo look

Peso Pluma sigue revolucionando las redes sociales con la expectativa sobre su nuevo corte de cabello, ya que continúa mostrando abrebocas de su cambio de look, sin terminar de mostrarse completamente, lo que aumentó el pedido de sus fans de que se deje ver, de una vez por todas.

PUBLICIDAD

La semana pasada circuló una imagen del cantante mexicano sin el corte tipo mullet que siempre le ha caracterizado. En la foto se le ve con el cabello corto y con una camisa blanca, muy relajado. El cambio es radical, ya que se ve serio, moderno y muy formal. Sin embargo, la fotografía no la mostró él.

El artista solamente ha difundido fotos que no lo muestran por completo. Es evidente que se cortó el cabello, pero no se deja ver totalmente. Este domingo publicó en su historia de Instagram, una nueva fotografía que da pista de cómo se ve con su nuevo look. Se aprecia su sombra, mientras está de parado de espalda a la cámara. En la silueta se observa su nuevo corte, pero una vez más, no se deja ver claramente. Además, publicó un post de una imagen con pelo sobre una tela o toalla, pero el pelo a la vez parece pluma aludiendo a su nombre artístico ‘Peso Pluma’. En la toalla dice “off white ™”, y como leyenda escribió “VI-XX-MMXXIV”.

Peso Pluma mostró su silueta con su nuevo corte de cabello (Foto: Instagram @pesopluma)

¿Peso Pluma viene con un nuevo proyecto?

Los comentarios abundan por parte de los fans de Peso Pluma en su cuenta de Instagram y hay quienes se preguntan si su nuevo look es parte de algún nuevo proyecto. Otros le piden que se deje ver.

“Mijito sácate una foto para enseñarle a tus tías como te quedó tu corte”, “ayy polloo qué tramas”, “aunque el león se haya cortado la melena seguirá siendo el mejor”, “ay ya vatillo, queremos ver si sí eres el de la foto”, “un león nunca se quita la melena”, “corta la melena si quieres, que ella vuelve a crecer. La marca siempre serás tú @pesopluma y si la dejas también está bien! Tú la sabes llevar con estilo”, “queremos selfie con el nuevo look”, “ya tenés que mostrar cómo te quedó el pelo”, son algunos comentarios.