Eiza González defendió a Jennifer López ante “bullying inquietante” tras cancelación de su gira

Los comentarios sobre Jennifer Lopez no han sido muy favorables durante las últimas semanas. A los rumores de su divorcio con Ben Affleck, se sumaron afirmaciones, según las cuales laboralmente tampoco le está yendo bien por las “pésimas” ventas, que presuntamente repercutieron en la cancelación de su gira ‘This is me … Live’, lo que puso en riesgo un contrato que estaba negociando con MGM por un millón de dólares. Ante todo lo que se dice de ella, la actriz Eiza González salió en su defensa.

La ‘Diva del Bronx’ está en el foco mediático y los paparazzis le siguen cada paso, para captar pistas sobre su ruptura con Affleck. De hecho, la más reciente imagen de ellos, muestra cómo él le da un beso “frío” en la mejilla cuando se ven en el partido de basketball de Samuel, hijo de él.

Los comentarios no cesan en las redes sociales de la actriz y cantante. Su colega, la actriz mexicana Eiza González, fue una de las que salió en su defensa, calificando las publicaciones sobre Jlo como “inquietantes”.

“Tengo que decir que el nivel de bullying que esta mujer ha recibido en los últimos meses es muy inquietante y desgarrador”, escribió González encima de una nota periodística sobre Jennifer Lopez.

La actriz mexicana criticó que se critique lo que ocurre en la vida de alguien, ya que todos pasan por situaciones personales.

“¿Cómo puedes quejarte de que alguien sea malo, mientras disfrutas de ser malo con él? Las personas son humanos, cometen errores y a algunos les suceden cosas personales y al mismo tiempo tienen que ser constantemente perfectos ante los ojos del público”, manifestó.

Eiza González y su pronunciamiento defendiendo a Jlo (Imagen: Instagram @eizagonzalez)

Eiza González, Jennifer Lopez y motivos de cancelación de gira

A Eiza González la han comparado en diversas ocasiones con Jennifer Lopez por su estilo sensual y elegante. La han calificado como la ‘Jl latina’, aunque ahora, tras salir en su defensa, parece tener un vinculo muy especial con ella.

Se dice que la suspensión de la gira de Jennifer Lopez fue por malas ventas, pero en un comunicado, Live Nation explicó que ella “se está tomando un tiempo libre para estar con sus hijos, su familia y sus amigos cercanos’”.

“Estoy completamente desconsolada y devastada por haberlos decepcionado… Tengan en cuenta que no haría esto si no sintiera que es absolutamente necesario. Les prometo que se los compensaré y estaremos todos juntos de nuevo. Los quiero mucho a todos. Hasta la próxima...”, expresó Lopez por medio de sus redes.