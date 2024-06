Cyndi Lauper se despedirá de los escenarios con una gira por 23 ciudades

A poco más de dos semanas de arribar a sus 71 años, Cyndi Lauper, confirmó una noticia que sorprendió al mundo del entretenimiento musical y, sobre todo, a sus miles de fanáticos alrededor del mundo.

Este lunes 3 de junio, la neoyorquina detalló que su próxima gira “Girls Just Wanna Have Fun Farewell Tour”, nombre que honra a la canción que la hizo famosa y que aún hoy sigue siendo su mayor éxito, será la última de su distinguida trayectoria artística.

El próximo retiro de los escenarios de quien fue una de las mayores competidoras de Madonna en la década del ochenta para alcanzar el trono del pop, trascendió a tan solo dos días de que se estrene por la plataforma de streaming, Paramount+, el documental “Let the Canary Sing”, dirigido por Alison Ellwood, el cual repasará gran parte de la vida profesional de la cantautora estadounidense.

Girls Just Wanna Have Fun Farewell Tour

Cynthia Ann Stephanie Lauper (nombre completo de la cantautora), comenzará el camino de su fin en los escenarios el próximo 18 de octubre, en la ciudad de Montreal, Canadá, finalizando su rica historia de más de 40 años de giras internacionales el 5 de diciembre, en Chicago.

En total, serán 23 shows por diversas ciudades de Norteamérica, con tan solo dos fechas en Inglaterra: 26 de junio en el imponente Royal Albert Hall, en Londres; y tres días después en el festival Glastonbury. Además, habrá una fecha en Sudamérica; y aunque no se ha confirmada la misma, Buenos Aires, Ciudad de México y Sao Paulo, son los máximos candidatos para albergar el evento.

Cabe destacar que aunque estará el 20 de septiembre en el Rock in Río, Brasil, dicha visita no formará parte del “Girls Just Wanna Have Fun Farewell Tour”. En dicho evento, compartirá fecha con artistas internacionales de renombre como Gloria Gaynor, Karol G y Katy Perry.