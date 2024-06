“Fue un error”, Peso Pluma contó el motivo de su nuevo corte de cabello

El cantante mexicano Peso Pluma sorprendió recientemente a sus seguidores con su nuevo look, ya que se deshizo de su larga cabellera tipo mullet y asumió un estilo corto, convirtiéndose en tendencia con millones de reacciones en las redes sociales.

“Me enamoré con tu nuevo look, pasaste de ser peso pluma a kilo lapicero”, “eres increíble”, “casi me da algo pensando que era Travis, hubiera sido lo mejor”, “pensé que era el Travieso Scott”, “díganme, ¿Se cortó de verdad o todo es fake?? Necesito saber”, son algunos de los comentarios en la cuenta de Instagram del artista.

La foto del nuevo look de Peso Pluma

En las redes circula una imagen de Peso Pluma con su nuevo look, luciendo una camisa blanca. Todos comentan que no se parece. Sin embargo, la imagen no la difundió él. El cantante solo publicó en su historia de Instagram una imagen borrosa de él frente al espejo, en la que es evidente su corte de cabello, pero no se distingue totalmente. Por eso, muchos le piden que se muestre de una vez por todas.

Historia en Instagram de Peso Pluma Historia de Peso Pluma que causó revuelo en redes sociales por su nuevo corte de cabello

Peso Pluma y su anécdota con el cabello

En entrevista con Jimmy Fallon, el cantante contó lo que realmente pasó con su corte de cabello, y es que el nuevo look no fue intencional, sino que se trató de un error.

“Todo fue un error”, reveló en la citada entrevista, según publicó El Universal. de hecho, aún no logra asimilar su corte de cabello, ya que cuando el entrevistador lo halagó por cómo se ve, él respondió: “¡Oh Dios mío, y yo ya no lo quiero!”.

Relató que no es la primera vez que le pasa y que “una vez me estaban cortando el cabello en Medellín, Colombia, cuando fui a grabar un video a principios de mi carrera. El peluquero simplemente estaba haciéndolo mal, y cuando me miré en el espejo no me pareció tan mal, así que me dejé así el corte y le gustó a muchas personas”.

En su historia de Instagram, el ganador del Grammy mostró una foto de pelo tirado en el piso, aumentando la expectativa en sus fans, quienes le escriben que ya quieren verlo con su nuevo corte.