Circulan nuevas pistas sobre un romance entre Nodal y Ángela Aguilar

Los rumores de un romance entre Christian Nodal y Ángela Aguilar no cesan y ahora circulan supuestas nuevas pistas de que entre ellos, hay corazón.

Pocos días después de que el cantante mexicano anunció su ruptura con Cazzu, salió a la luz pública una foto de él con la hija de Pepe Aguilar en las afueras de una sucursal de HEB en Magnolia, Texas. La imagen la publicó la usuaria de TikTok @nelitza_sauceda, quien después de todo el alboroto por una presunta relación amorosa entre los artistas, aclaró que no tomó la foto para generar rumores, sino que lo hizo por su emoción de fan. Además, enfatizó que no vio nada entre ellos que le hiciera pensar que son más que amigos.

Sin embargo, ya la foto estaba difundida y los comentarios no han parado, entre éstos los de los fanáticos de Cazzu, quienes se han ido en una avalancha de repudio en contra de Nodal y de Ángela Aguilar, porque afirman que si están en un romance, eso no pudo haber iniciado en cuestión de días, sino que es algo que ya estaban viviendo cuando él aún no había anunciado su separación de la trapera argentina.

A esto se suma, que a ambos los captaron entrando al mismo hotel después de compartir escenario en una presentación. Primero entró ella, y minutos después, llegó Nodal.

Pistas y más pistas de Nodal con Ángela Aguilar

Una de las nuevas pistas que acaban de surgir sobre una probable relación entre Nodal, de 25 años, y Ángela Aguilar, de 20, es que ella supuestamente está luciendo una cadena muy parecida a la que él usa.

“Bueno se dice que Ángela Aguilar está usando una cadena de Christian Nodal desde el 15 de mayo, y pues se dice que Nodal y Angela ya andan desde antes que anunciara su ruptura con Cazzu”, comentó la periodista Nelssie Carrillo en su cuenta de Instagram.

Otra señal es una imagen que está circulando de una pareja que se ve de espaldas. La mujer, con el mismo corte de cabello de Aguilar, está sentada, mientras que el hombre a su lado le extiende el brazo por detrás. El detalle es que en el brazo, el sujeto tiene tatuajes similares a los del cantante. Todavía no se ha comprobado que esta imagen realmente sea de los cantantes.

Hasta ahora, ni el cantante de ‘Los Besos que te di’, ni la hija de Pepe Aguilar se han pronunciado sobre los rumores de romance. Lo que no han ocultado es que ciertamente, después de la separación con Cazzu han compartido en shows.