Productor de The Apprentice aseguró que Donald Trump se negó a que un concursante negro ganara la primera temporada del reality

Un productor del conocido programa de televisión “The Apprentice” ha revelado una impactante afirmación sobre Donald Trump.

PUBLICIDAD

Según Bill Pruitt, quien trabajó en las primeras temporadas del reality de NBC, Trump utilizó un insulto racial durante las grabaciones del programa.

Durante mucho tiempo, ha habido especulaciones en torno a la existencia de outtakes que podrían contener lenguaje racista por parte de Trump. Incluso el comediante Tom Arnold afirmó haber visto una cinta con el contenido buscado y llegó a conducir su propio programa de búsqueda del material.

Según el relato de Bill, durante una discusión sobre los posibles ganadores de la primera temporada del programa, Donald cuestionó si Estados Unidos aceptaría a un concursante negro como ganador.

En ese contexto, Trump supuestamente utilizó la siguiente frase: “Yeah, but, I mean, would America buy a n— winning?”, siendo esta una palabra altamente ofensiva.

Esta revelación dejó perplejos tanto a él como a los otros productores presentes en ese momento. Todos lamentan no haber actuado de manera diferente en ese instante, tomando medidas inmediatas para abordar el problema.

Sorprendentemente, después de grabar la escena y finalizar la producción, no se tomaron medidas adicionales en respuesta a lo que Trump había dicho en la sala de juntas.

PUBLICIDAD

Según Pruitt: «No se habla de lo que dijo Trump en la sala de juntas, de cómo se grabaron las pruebas condenatorias. No pasa nada».

Rompiendo el silencio

El director de comunicaciones de la campaña de Donald, Steven Cheung, ha calificado las afirmaciones como “completamente inventadas y falsas”.

Trump mismo ya había negado previamente el uso del epíteto racial cuando la concursante Omarosa Manigault Newman afirmó haber escuchado la grabación en 2018.

Además de las acusaciones de Pruitt, se destaca el impacto que el programa “The Apprentice” tuvo en la imagen de Donald J. Trump. Bill describe el programa como un “engaño a largo plazo” que presentaba a Trump como alguien profesional y respetable a través de una cuidadosa edición.

Sin embargo, señala que se omitieron aspectos de la verdadera personalidad de Trump, como su historial de impagos a contratistas.

Por otro lado, Jasmine Harris, directora de medios de comunicación afroamericana de la campaña, emitió un comunicado en el que afirmaba que nadie se sorprende de las acusaciones contra el expresidente, ya que su historial muestra un patrón de comportamiento racista.