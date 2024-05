“Las bendiciones pesan más” y “nuevos comienzos”, Cazzu se pronuncia con emoji de corazón herido

Con un emoji de corazón herido, este jueves la cantante Cazzu hizo su primer pronunciamiento en las redes sociales, tras separarse del artista mexicano Christian Nodal.

La pareja anunció su ruptura el pasado 23 de mayo con un comunicado en el que informaron que van “por caminos separados”, manteniendo en común el amor por su hija Inti. Ahora, después de siete días, la trapera argentina se pronunció por primera vez a través de sus historias en Instagram.

En una primera publicación, compartió la foto de una habitación vacía, únicamente con el armazón de una cuna y algunos estantes, mientras que de fondo, se observa la puerta en la que Cazzu está de pie cargando a su bebé. “Nuevos comienzos”, escribió la cantante como leyenda de la imagen, junto a un corazón herido y vendado.

La imagen da sospecha de que al parecer está en plena mudanza.

Cazzu escribió sobre nuevos comienzos, dando a entender que se muda con su hija Inti (Imagen: Instagram @cazzu)

Seguidamente, publicó extractos de los videos musicales de varias de sus canciones de su álbum ‘Nena Trampa’, entre éstas ‘Piensame’ e ‘Isla Velde’. Escogió partes muy puntuales de cada tema. De la primera pieza musical, colocó la parte que dice “solo piénsame, piénsame. En tu costado vacío, que tu alma solo era mío y el sueño que arrebaté”, mientras que del segundo presentó cuando canta: “Yo sé bien a qué vinimo’ y no hay por qué disimular (ah). Las cosa’ que nos dijimo’ vamos a hacerlo real, a mí me gusta, bebé, cuando me miente’, te muerde’ los labio’, haces que me caliente”.

Cazzu: “Las bendiciones siempre pesan más”

Los extractos de las canciones también los compartió en un post en el que escribió que hace dos años vivía cosas que hoy terminaron, y es que exactamente hace dos años, ella comenzó su relación con Christian Nodal.

La publicación en su Instagram también fue en conmemoración del lanzamiento de su álbum ‘Nena Trampa’, aunque en su mensaje parece haber lanzado una indirecta a su ex Nodal: “Hace dos años me pasaban mil cosas que hoy se terminan. Hace dos años también les entregaba estas canciones, ETERNAS, que las escribo de puño, letra y melodía para ustedes. Gracias por abrazarlas, amarlas, bailarlas y llorarlas ♥️. Gracias por dejarme vivir de lo que amo y acompañar todos mis procesos”. Seguidamente, remató diciendo: “Las bendiciones siempre pesan más en la balanza”.