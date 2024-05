Critican a Khloé Kardashian por decir que está “exhausta” sin una niñera

Khloé Kardashian ha vuelto a ser noticia, pero esta vez no por su estilo de vida ostentoso, sino por una confesión que ha levantado ampollas entre el público. La estrella de “The Kardashians” expresó sentirse “exhausta” al criar a sus dos hijos sin la ayuda de una niñera que viva en su casa. Este comentario ha desatado una avalancha de reacciones en las redes sociales, con muchos usuarios diciéndole “bienvenida al mundo real”.

En el último episodio del programa familiar en Hulu, Khloé, cofundadora de Good American y de 39 años, compartió su situación actual con su hermana Kourtney. Comentó que su ex pareja y padre de sus hijos, Tristan Thompson, estaba fuera de la ciudad, lo que incrementaba su carga. “Él es de gran ayuda cuando está aquí”, explicó. “Y, ya sabes, no tengo niñeras por la noche, lo cual quizás deba cambiar o al menos tener a alguien disponible a veces”.

Khloé Kardashian fue criticada por algunos aspectos de su maternidad

Kourtney, de 45 años, le preguntó si actualmente alguien vivía con ella, a lo que Khloé respondió que no. “No. Y soy tan práctica”, dijo. “Está bien la mitad del tiempo, pero yo preparo todos sus almuerzos, hago sus cenas, hago todo. No dejo que nadie más lo haga”.Esta revelación generó una oleada de críticas en las redes sociales.

Usuarios de X (anteriormente Twitter) criticaron a Khloé por tener “el lujo” de contar con ayuda durante el día, sugiriéndole que “pruebe hacerlo sin ninguna ayuda más un trabajo de tiempo completo”. Un comentario sarcástico decía: “Debe ser difícil tener ayuda externa ‘al alcance de una llamada’”, mientras que otro comentaba: “Solo un chef, ama de llaves, entrenador personal... Pobre mujer”.