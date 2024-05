Showrunner de House Of The Dragon aseguró que la temporada 2 intensificará su “terror”

House of the Dragon

House of the Dragon promete una segunda temporada aún más aterradora que la primera, según su showrunner Ryan Condal.

En una entrevista reciente a EW, Condal afirmó que los espectadores están por presenciar una trama de mayor terror y suspenso.

Ryan hizo referencia a un subargumento conocido entre los fanáticos como “Blood and Cheese” (Sangre y Queso), sugiriendo que será particularmente aterrador.

Este subargumento promete sorprender y horrorizar a los espectadores. Las pistas en el tráiler oficial de la segunda temporada, que muestran figuras sombrías y misteriosas avanzando por un pasaje oculto, indican el terror que espera a los personajes Alicent Hightower y la reina Helaena.

Oscuros eventos Targaryen

House of the Dragon es un spin-off de Game of Thrones que se sitúa aproximadamente 172 años antes de los eventos de la serie original.

La serie sigue la historia de la casa Targaryen, la única familia de señores de dragones que sobrevivió al desastre de Valyria. La segunda temporada profundizará en los eventos oscuros y perturbadores que moldearon el destino de esta poderosa dinastía.

La primera temporada de House of the Dragon concluyó con un evento trágico en el que Rhaenyra Targaryen presenció la muerte de su hijo en un incidente desafortunado con un dragón.

Este suceso estableció un tono sombrío para las luchas y tragedias que están por venir en la segunda temporada. El impacto emocional de esta tragedia seguirá resonando y afectando a los personajes principales.

Según el showrunner, uno de los elementos clave de este show es la lucha por el poder dentro de la dinastía Targaryen. La segunda temporada explorará temas de espionaje, engaño y la inminente guerra que amenaza con desgarrar a la familia.

También mencionó como los personajes estarán dispuestos a hacer lo impensable para obtener el poder y asegurar su legado. Esta intrincada red de manipulaciones y traiciones aumentará la intensidad de la narrativa.