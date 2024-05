“Paren con el odio”, Christian Nodal defiende a Cazzu y su familia ante señalamientos de robo

El cantante Christian Nodal salió en defensa de Cazzu y de su familia ante los señalamientos de robo en contra de ellos, pues hay versiones según las cuales este fue uno de los motivos de su ruptura amorosa.

“Se habla también de un robo que podría llegar a estar vinculado, algunos habrían dicho, algún posible allegado de Cazzu o de la familia de Cazzu, algo que a Christian le hizo un poco de ruido, pero básicamente celos e infidelidad e inseguridades”, dijo el periodista Maximiliano Lumbia a su colega Gustavo Adolfo Infante, admitiendo que el robo aún no se había comprobado.

Ante esto, Nodal salió en defensa de la madre de su hija Inti y de su familia con un comunicado que publicó en su historia de Instagram, pidiendo que “paren el odio”.

“Mi gente les pido por favor que paren con el odio hacia la familia de Julieta, a la prensa que paren con todas las agresiones sin fundamentos y me refiero puntualmente al robo en Argentina”, expuso el intérprete de ‘No te contaron mal’.

Siguió diciendo que “están dañando a personas buenas, que amo, respeto y no merecen ese dolor. No crean todo lo que leen que no se expanda la violencia ni las mentiras por el bien de mi hija y su familia. Gracias”.

Nodal habla sobre la versión del robo en Argentina Instagram: @nodal (Instagram: @nodal)

Virales reacciones sobre Nodal y Cazzu

La separación de Nodal y Cazzu sigue despertando miles de reacciones por parte de los usuarios en las redes sociales, luego de que dieron la noticia el pasado 23 de mayo.

“Qué tristeza leer que otra niña crezca sin sus papás juntos”, “estuve viendo a cazuza su música Wooooo es mucha mujer par a est e tipo tan infantil por Dios y la Belinda no le d a mi a los tobillos”, “me encantas, pero volvé con la jefa & inti”, “su vida personal no debería interesarte, solo el que está en la relación sabe lo que es vivirla, y a los demás no nos toca juzgar”, son algunos de los comentarios en la cuenta de Instagram del cantante de ‘Botella tras botella’.

Después de su separación, Cazzu no ha emitido comentarios.