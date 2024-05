Captaron a Kendall Jenner y a Bad Bunny saliendo de un hotel en Miami después de una cena

Kendall Jenner y Bad Bunny han vuelto a captar la atención tras ser sorprendidos saliendo discretamente de un hotel en Miami el pasado domingo, avivando aún más las especulaciones sobre un posible reencuentro amoroso. La modelo de 28 años fue fotografiada primero, vestida con pantalones de yoga grises, un top a juego y gafas de sol negras, mientras intentaba salir del hotel a través del garaje. Bad Bunny, de 30 años, la siguió poco después, luciendo una camisa blanca, shorts amarillos y sus características gafas de sol negras y amarillas.

Esta aparición se produjo apenas dos días después de que la pareja fuera vista en una salida nocturna en el restaurante japonés Gekko, co-propiedad de Bad Bunny junto a David Grutman. Un testigo afirmó que cenaron durante aproximadamente una hora y 20 minutos en una sala VIP el viernes, pero que no mostraron ningún afecto en público. Según se informa, salieron del restaurante apresuradamente alrededor de la medianoche.

Kendall Jenner y Bad Bunny: ¿Juntos de nuevo?

Jenner también asistió al concierto de Bad Bunny en Orlando, Florida, solo una semana antes. Los rumores sobre un posible reencuentro romántico entre ambos se intensificaron a principios de mes, cuando ambos asistieron a la Met Gala de este año. Una fuente presente en el evento afirmó que estaban “en la misma mesa, riendo y coqueteando”, aunque no mostraron demasiadas muestras de afecto en público. No se besaron, pero “[Jenner] le estaba acariciando la cabeza”, contó el informante a Page Six.

El cantante de reguetón y la estrella de “Las Kardashians” salieron juntos durante casi un año antes de que, según se informó, terminaran su relación en diciembre de 2023. La noticia de su separación llegó después de que pasaran las fiestas por separado. Jenner se fue de viaje con amigas a Aspen, Colorado, a mediados de diciembre sin él.