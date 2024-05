“Vi a alguien vestido de negro”: Wendy Guevara aseguró que vivió una experiencia paranormal luego de su operación

Este fin de semana, Wendy Guevara preocupó a sus seguidores cuando se supo que había sido hospitalizada de emergencia debido a problemas de salud. La propia influencer anunció la noticia a través de varios videos en sus redes sociales, donde explicó que le habían encontrado una piedra en las vías biliares, por lo que necesitaba una cirugía inmediata.

Wendy Guevara habría vivido una situación “paranormal”

Wendy fue llevada al quirófano la madrugada del lunes y, para la tarde del mismo día, ya había sido dada de alta. Inicialmente, se tenían pocos detalles sobre su estado de salud, pero recientemente reveló que tuvo una experiencia paranormal tras la operación. En un video compartido en TikTok, la ganadora de “La casa de los famosos” contó que, durante su estancia en el hospital, tuvo una visión de la muerte.

“Vi a alguien vestido de negro. Aquí, donde está el ventilador (señalando hacia el lugar) había una silueta con una manta negra. Pensé que era la muerte y en mi mente decía: ‘Diosito está conmigo’”, relató Wendy. Aunque para ella fue una experiencia muy real, sus amigos creen que podría haber una explicación lógica: Wendy aún estaba bajo los efectos de la anestesia cuando tuvo la visión. Sin embargo, esta vivencia dejó una impresión profunda en ella.

Ya más recuperada y fuera del hospital, Wendy volvió a sus redes sociales para hablar con sus fans, agradecerles por su apoyo y darles una actualización sobre su estado de salud. “Ya me dieron de alta. En el hospital me atendieron muy bien y me ayudaron mucho. Yo llegué en la mañana y me operaron hasta la madrugada, no recuerdo bien. Estoy en casa de Evelin y solo quiero decirles que estoy bien”, dijo.

Wendy también mostró los regalos que ha recibido durante su convalecencia, incluyendo varios arreglos florales de amigos cercanos y de algunas marcas con las que ha colaborado. Su gratitud y el cariño hacia sus seguidores fueron evidentes en sus palabras.