Paulina Rubio es criticada por llegar con un abrigo invernal a una ciudad mexicana con 39 grados de calor

El pasado fin de semana, Paulina Rubio, la famosa cantante mexicana, fue objeto de críticas y burlas al llegar a Hermosillo, Sonora, para presentarse en el concierto del 90s Pop Tour. La “Chica Dorada” fue vista en el aeropuerto de la ciudad usando una chamarra invernal, a pesar de que las temperaturas alcanzaban entre 39 y 40 grados centígrados.

PUBLICIDAD

Paulina Rubio fue critica por su vestimenta en medio de una ola de calor

Acompañada por un fuerte dispositivo de seguridad, Paulina Rubio llegó al aeropuerto vestida con una gruesa chamarra de invierno, junto con cubrebocas y lentes oscuros, aparentemente con la intención de no ser reconocida. Sin embargo, su elección de vestuario no pasó desapercibida y rápidamente se convirtió en tema de conversación en redes sociales. Muchos usuarios no comprendían por qué llevaba una prenda tan inapropiada para el clima caluroso de Hermosillo y no tardaron en expresar sus críticas.

México ha estado atravesando una ola de calor en las últimas semanas, afectando a varios estados, incluyendo Sonora. A pesar de esto, Paulina Rubio optó por una chamarra más adecuada para el invierno que para las altas temperaturas actuales. Esta elección desató una serie de burlas y críticas en las redes sociales, donde los internautas la tildaron de “ridícula” por intentar pasar desapercibida de una manera tan llamativa.

Videos y fotografías compartidos en redes muestran a la cantante caminando por los pasillos del aeropuerto, escoltada por su equipo de seguridad. A pesar de la presencia de la prensa que buscaba obtener alguna declaración, Paulina Rubio se mantuvo en silencio y continuó su camino sin quitarse la chamarra, el cubrebocas o los lentes oscuros.

A pesar de las críticas, Paulina Rubio se presentó junto al elenco del 90s Pop Tour, cumpliendo con su compromiso profesional. Sin embargo, el incidente en el aeropuerto dejó claro que, aunque intentó evitar ser reconocida, hizo exactamente lo contrario, captando la atención de todos y convirtiéndose en el tema del momento.