Lady Gaga quiere una secuela de “Telephone” junto a Beyoncé

Durante la premiere de su película Gaga Chromatica Ball, Lady Gaga ha generado emoción entre sus fans al expresar su deseo de colaborar nuevamente con Beyoncé en una secuela de su exitoso tema “Telephone”.

Esta noticia ha despertado el entusiasmo de los seguidores y ha generado especulación sobre una posible continuación.

Los seguidores de Lady Gaga y Beyoncé han estado suplicando una colaboración adicional desde el lanzamiento de “Telephone” en 2009. La canción fue aclamada por la crítica y recibió reconocimiento en los premios MTV Video Music Awards y los Grammy.

Los rumores se intensificaron cuando Beyoncé compartió un avance de su álbum Cowboy Carter, que presentaba similitudes visuales con el video de “Telephone”.

Palabras de Gaga

Durante una entrevista con Entertainment Tonight, Lady Gaga respondió a la pregunta sobre la posibilidad de una secuela diciendo: “Siempre que Beyoncé llame, me gustaría contestar el teléfono”.

Además de abordar la posible secuela, Lady también compartió detalles sobre su próximo séptimo álbum de estudio. Reveló que se encuentra trabajando constantemente en nueva música y está ansiosa por compartirla con sus seguidores.

A través de una publicación de Instagram en su cumpleaños, ha expresado:

‘’Hoy ha sido un día muy especial. No recuerdo haber sido tan feliz en mi cumpleaños. Estoy enamorada de mi mejor amigo, mi familia y mis amigos son cariñosos, amables y sanos. Siento que mi corazón está rebosando de gratitud por mi propia salud y MÚSICA - estoy escribiendo algo de mi mejor música desde que tengo memoria nuestra película Joker 2: Folie à Deux saldrá pronto 😍 -

Seguió: ‘’Y ver mensajes de todo el mundo de pequeños monstruos-artistas-publicaciones que aman mi trabajo significa tanto para mí. Gracias, gracias, gracias por quererme como lo hacéis y por tener tanto amor por mis canciones.’’

‘’He estado escribiendo canciones en ❤️pop desde que era una niña y no puedo creer que todavía pueda hacer lo que me gusta. Sé que este año será importante y significativo para nosotros. La música cambia la vida de las personas, me siento muy honrada de poder ser parte de eso en esta vida 🖤'’ y concluyó.

Por los momentos, los fans están entusiasmados tanto por su álbum como por su gira de estadios, The Chromatica Ball, que respaldará su álbum Chromatica.

La gira, que originalmente estaba programada para 2022, se pospuso debido a la pandemia de COVID-19. Incluso, durante una proyección de su película de conciertos, la cantante reveló que realizó cinco shows mientras luchaba contra el COVID-19.