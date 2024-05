Cazzu comenzó siendo la ‘crush’ de Nodal: así fue su historia de amor

Los cantantes Christian Nodal y Cazzu anunciaron su separación el pasado jueves 23 de mayo, sellando con eso los rumores de que no estaban bien en su vida amorosa.

Las sospechas de la crisis entre la pareja comenzaron cuando él se mudó a Miami y ella permaneció en Argentina con Inti, la hija de ambos, nacida el 14 de septiembre del 2023.

Lo que hacía dudar de su como pareja es que ambos seguían mostrándose felices en sus redes sociales, pero ahora con su caso, queda claro, que no siempre lo que se muestra en las plataformas digitales es la total verdad.

“Ha llegado el momento de compartir que Julieta y yo tomamos caminos separados. Nuestro amor y respeto mutuos permanecen fuertes, especialmente en nuestro papel como padres de nuestra maravillosa hija, Inti.. Estoy profundamente agradecido por los momentos que compartimos y llevaré siempre esos recuerdos con cariño. Aprecio su apoyo y comprensión durante este tiempo de cambio”, escribió Nodal al anunciar su ruptura con Cazzu.

La cantante argentina replicó el texto de Nodal en sus redes y afirmó que “los artistas somos una pantalla de lo que sucede en la vida real. Ustedes transitan con nosotros el amor, el desamor, los aciertos y los errores”.

Cazzu, la ‘crush’’ de Christian Nodal

Cazzu / Nodal La pareja disfruta de la paternidad junto a su hija Inti. (Instagram (@cazzuglobal))

Los rumores de romance entre Nodal y Cazzu comenzaron en el verano del 2022. Él contó en entrevista al portal Urbanda que la argentina era su ‘crush’ y que para conocerla, él le dijo que le tenía una canción.

El término ‘crush’ se usa para referirse a un amor platónico, a esa persona de la que se está enamorado o enamorada, pero con la que se ve muy lejana la oportunidad de tener una relación.

Nodal le dijo a la también modelo que viajaría a Argentina para conocerla, pero eso no se dio, sino que más bien fue ella quien asistió a un concierto de él en México. Allí, cantaron juntos ‘Si te falta alguien’.

“La pasé superbién. Fue una sorpresa, no lo tenía planeado, solo fui a ver el ‘show’ y, bueno, surgió de repente cantar juntos y, en verdad, cantamos mi canción favorita. Me gusta mucho su música”, dijo Cazzu al citado medio.

Nodal confesó que desde ese entonces, “empecé a aplicar todos los métodos para conquistarla”.

Después, ella lo invitó a un concierto de la banda Los Bybys, pero él se negó a ir, excusándose con que no quería llamar la atención de la prensa cuando los vieron juntos. Sin embargo, para no quedar mal, luego él contrató a esta agrupación para una presentación privada únicamente para ellos en un hotel. Esa noche se dieron su primer beso.

Al día siguiente, ella tenía que viajar a Nueva York y como él no quería dejarla ir, contrató un avión para irse juntos.

El cantante mexicano contó que se ponía muy nervioso cuando estaba cerca de Cazzu y que la veía como una mujer muy centrada. En una ocasión cuando la tomó de la mano, él relató que “estaba temblando, por los mismos nervios no me la soltaba, y me di cuenta que es una persona bastante centrada, bastante real”.

El artista se esmeró en detalles románticos para con la trapera, quien anunció su embarazo en abril del 2023. Por ahora, se desconoce el motivo de su ruptura.