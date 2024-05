Universo Game Of Thrones: George R.R. Martin dio un adelanto de lo que pueden encontrar los usuarios con nueva serie que produce Max

House of the Dragon Game os Thrones Juego de Tronos

George R.R. Martin, el renombrado autor detrás del fenómeno literario “Game of Thrones”, ha compartido emocionantes detalles sobre el próximo spin-off de la aclamada serie.

Titulada “A Knight of the Seven Kingdoms”, esta nueva serie promete ofrecer a los fanáticos una experiencia única y diferente dentro del universo de Westeros.

En su reciente publicación en su blog, Martin reveló que “A Knight of the Seven Kingdoms” presentará un tono distinto al de sus predecesoras, “Game of Thrones” y “House of the Dragon”.

Aunque la serie será más corta en duración, los espectadores aún podrán sumergirse en el intrigante mundo de Westeros, donde nadie está a salvo y los giros inesperados son moneda corriente.

Trama y personajes

La serie seguirá las emocionantes aventuras de Ser Duncan the Tall, interpretado por Peter Claffey, y su joven escudero Egg, interpretado por Dexter Sol Ansell.

Ambientada en una época en la que la dinastía Targaryen aún gobierna en el Trono de Hierro y los dragones son criaturas vivas y recordadas, la trama explorará aventuras, protagonizadas por esta dupla de amigos.

Además, el escritor reveló que la primera temporada de “A Knight of the Seven Kingdoms” se centrará en la adaptación de su novela corta “The Hedge Knight”.

Según George, esta historia, que tiene lugar en un periodo anterior al de “Game of Thrones”, ofrecerá otra perspectiva del mundo de Westeros, al tiempo que expande el trasfondo histórico y los personajes icónicos de la saga principal.

Equipo creativo:

Además de su papel como el creador y productor ejecutivo de la serie, Martin estará trabajando en estrecha colaboración con Ira Parker para desarrollar el guion.

Ryan Condal, el showrunner actual de “House of the Dragon”, también estará involucrado en el proyecto, junto a un equipo de talentosos productores ejecutivos, incluyendo a Owen Harris, Sarah Bradshaw y Vince Gerardis.

“A Knight of the Seven Kingdoms” está programada para estrenarse en junio de 2025.