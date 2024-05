The Big Bang Theory: Así es el extraño piloto de la serie donde no aparecía Kaley Cuoco como Penny

Y en tercer lugar está “The Big Bang Theory”. Foto: The Big Bang Theory

La popular serie de televisión “The Big Bang Theory” ha sorprendido a los fanáticos con el descubrimiento de un piloto no emitido que muestra una versión muy diferente de lo que conocemos hoy en día.

En este piloto perdido, titulado “The Big Bang Theory: el piloto perdido”, uno de los cambios más notables es la ausencia del personaje de Penny interpretado por Kaley Cuoco.

En el piloto no emitido, se pueden observar una serie de diferencias en comparación con la versión final que llegó a la pantalla.

Uno de los cambios más destacados es la ausencia de Cuoco como Penny, el personaje femenino principal en la serie. En su lugar, el piloto presenta a un personaje llamado Katie, interpretado por Amanda Walsh.

Katie es descrita como una versión más desagradable y conflictiva en comparación con el querido personaje de Penny.

Además de la ausencia de Kaley, el piloto perdido también presenta otros cambios interesantes. Por ejemplo, la trama se desarrolla en la ciudad de Nueva York en lugar de en Pasadena, California, como en la serie final.

Otro cambio significativo en el piloto perdido es la elección de la canción del tema musical. Mientras que en la serie final se utilizó el icónico tema interpretado por Barenaked Ladies, en el piloto no emitido se optó por la canción “She Blinded Me With Science” de Thomas Dolby.

El tono general del piloto perdido también difiere de la versión final. Se observa un diálogo más crudo y un tono más áspero en varias escenas.

Por ejemplo, se incluyen momentos en los que se burlan de Sheldon por su supuesto “fetichismo” por los traseros grandes, y se revela que tuvo relaciones casuales en una convención de Star Trek.

Razón de cambios

A pesar de haber sido producido, el piloto perdido no llegó a ser emitido debido a la falta de entusiasmo de las audiencias de prueba.

La recepción negativa del personaje de Katie, descrito como “un poco problemático”, llevó a los creadores de la serie, Chuck Lorre y Bill Prady, a revisar el piloto y desarrollar una nueva versión que se asemejara más a la serie final.