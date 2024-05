Lucerito Mijares: “Una cosa es el humor y otra cosa es insultar”

La polémica no ha parado desde que los conductores Eduardo Videgaray, José Ramón San Cristóbal ‘El Estaca’ y Sofia Rivera Torres del programa ‘¡Qué Importa!’ criticaron a Lucerito Mijares por su apariencia física. Su madre Lucero y amigos salieron en defensa de la joven artista, de 19 años, quien ahora salió al frente poniendo freno a los pronunciamientos en su contra.

La hija de Lucero y Manuel Mijares conversó con Adela Micha sobre el tema y dijo que ella misma bromea sobre ella, pero que no es igual que lo hagan otras personas a manera de insulto, y menos, cuando ella ni siquiera los conoce.

“Tú puedes hacer bromas de ti, pero eso no invita a que te insulten o se burlen de ti”, dijo Lucerito a Micha en compañía de su famosa madre, publicó Quien.

Como ha expuesto otras veces, la joven cantante relató que al principio, no le importaron los comentarios de los presentadores de ‘¡Qué Importa!’, aunque admitió que le pareció raro, porque “no los conozco, no me he metido con ellos. O sea, si hubiera dicho pura mala onda a ellos, pues chance ahí sí, pero pues aquí fue como ‘Ah, nos vamos a meter con esa niña porque queremos’, fue raro fue de ‘¿Qué está pasando?’”.

Destacó que esta situación le ha demostrado la fortaleza interna que tiene gracias a la educación que ha recibido de sus padres, quienes la han preparado, advirtiéndole que en el mundo del espectáculo, se está dispuesto a todo tipo de críticas.

“Justo le decía a mi mamá ‘Si pasa esto contigo, con amigas o con familia, ahí sí salgo a decirles todo porque es gente que quiero’, pero pues de mí, afortunadamente mis papás me han enseñado a blindarme porque en este medio justo dicen todo de todo y les da igual, pero creo que en ese momento le dije a mi mamá: ‘El humor está y hay gente que lo hace como lo quiera hacer, pero una cosa es el humor y otra cosa es el insultar“ , manifestó.

Lucerito Mijares y las muestras de apoyo

Lucerito tiene orgulloso a sus padres con su carrera artística Lucerito tiene orgulloso a sus padres con su carrera artística (Instagram: @luceromijaresoficial /@luceromexico)

Una de las que salió en defensa de Lucerito Mijares, fue su madre Lucero, quien dijo que “nosotros le aconsejamos que no se enganche, que no se enoje, que no se lo tome personal, porque los ‘haters’ existen, son como las cucarachas que tienen que existir y tienen que estar, que no sirven para nada, que son gente que tal vez no aporta nada”.

Lucero destacó que el caso muestra la discriminación y violencia hacia las mujeres, también cómo hay quienes las juzgan por su físico. Además, subrayó la importancia de no atacar a los jóvenes, ya que por su corta edad, pueden ser vulnerables ante comentarios negativos, algo ante lo cual, su hija es fuerte debido a la formación que le han dado.

Eduardo Capetillo Jr. fue otro que defendió a Lucerito, resaltando que es una mujer hermosa, fuerte y que brilla por sí sola.

Mía Rubín se sumó en defensa de la joven artista, condenando las criticas en su contra. A todos ellos, se unen los miles de fans y usuarios que la respaldan por medio de las redes sociales.