Ben Affleck se mudó a lujosa mansión y Jlo busca otra propiedad en medio de rumores de divorcio

Ben Affleck supuestamente se mudó a una lujosa mansión y Jennifer Lopez, ‘Jlo’, fue vista buscando otra propiedad, lo que refuerza los rumores de divorcio entre la pareja que se casó en agosto del 2022.

El ganador del Oscar alquiló la inmensa residencia a donde se mudó, por 100.000 dólares mensuales, y lo más llamativo, es que está ubicada a solo dos cuadras de donde vive su ex Jennifer Garner en Los Ángeles, publicó The Mirror.

El citado medio dice que en sus 10,000 pies cuadrados, la mansión con varios pisos, tiene una cancha de tenis privada y una piscina, un patio al aire libre y un balcón con vista al patio trasero.

La residencia está rodeada de arbustos dando un poco de privacidad. “Esta casa de varios pisos podría ser su escape de la tensa situación en casa con JLo”, expuso The Mirror, que indicó que por si fuera poco, a Jennifer Lopez la vieron sin él buscando propiedades en Beverly Hills, aunque hay quienes aseveraron que sólo era por inversión.

Con estos nuevos datos, se refuerzan los comentarios de divorcio entre la pareja. Las especulaciones comenzaron cuando ella asistió sola al Met Gala. En ese entonces, se dispararon las alarmas, ya que desde hace varias semanas no los veían juntos, como era de costumbre.

Ben Affleck “ha recobrado el sentido”

Page Six publicó lo expuesto por una fuente ratificando que el divorcio entre Ben Affleck y Jennifer Lopez está en puerta.

“Si hubiera una manera de divorciarse por motivos de locura temporal, lo haría… Él siente que los últimos dos años fueron sólo un sueño febril, y ahora ha recobrado el sentido y comprende que simplemente no hay manera de que esto vaya a funcionar”, expuso la fuente anónima.

Luego de su aparición en el Met Gala de este año, Jlo y Affleck trataron de despistar apareciendo juntos en la obra de teatro de la escuela de Seraphina, hija de él, pero esto no disminuyó los rumores de ruptura.

The Mirror citó lo que otra fuente dijo a InTouch, afirmando que “la escritura está en la pared: se acabó. Se dirigen al divorcio, y por una vez, ¡[Ben] no tiene la culpa! Nunca dejarán de amarse, pero ella no puede. controlarlo y él no puede cambiarla. No hay forma de que esto hubiera durado”.