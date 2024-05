“Tomamos caminos separados”, Nodal anunció su ruptura con Cazzu y ella reacciona

El cantante Christian Nodal sorprendió este jueves con el anuncio de su ruptura con la también cantante Cazzu, madre de su hija Inti. Al instante, la artista confirmó la separación, replicando las palabras de él y emitiendo su posición al respecto.

El mexicano anunció la ruptura con un breve comunicado en su historia de Instagram en el que notificó que él y Cazzu, a quien se refirió como Julieta, tomaron “caminos separados”.

“Ha llegado el momento de compartir que Julieta y yo tomamos caminos separados. Nuestro amor y respeto mutuos permanecen fuertes, especialmente en nuestro papel como padres de nuestra maravillosa hija, Inti”, informó Nodal.

El intérprete de ‘Botella tras botella’ se mostró agradecido por los momentos compartidos con la argentina. “Estoy profundamente agradecido por los momentos que compartimos y llevaré siempre esos recuerdos con cariño. Aprecio su apoyo y comprensión durante este tiempo de cambio”.

Christian Nodal y Cazzu confirman su ruptura (Captura de Pantalla)

Al instante, Cazzu replicó en su historia de Instagram el comunicado de Nodal, seguidamente presentó sus palabras al respecto, diciendo que “los artistas somos una pantalla de lo que sucede en la vida real. Ustedes transitan con nosotros el amor, el desamor, los aciertos y los errores”.

Prosiguió exponiendo que “hoy como muchas veces lo fue y como todavía quedan muchas nos acompañan, algunos con odio y otros con mucho amor. GRACIAS todo sana”.

Cazzu habla de su separación con Christian Nodal (Captura de Pantalla)

Cobran sentido palabras de Cazzu antes de la ruptura con Nodal

Ahora, tras el anuncio de la ruptura, para muchos sobran sentido las palabras que Cazzu expresó en su cuenta X el pasado 15 de mayo cuando escribió: “Lo que me falta de linda me sobra de estúpida, pero eso no significa que no tenga unos temones que se caen de orto”.

En ese entonces, muchos no comprendieron su mensaje. “¿De qué hablas? Si estás hermosa, y de estúpida no tienes un pelo Julieta! Dios, eres una DIOSA”, le dijo una seguidora.

Días antes de este mensaje del 15 de mayo por parte de Cazzu, Nodal borró todas sus fotos con ella en sus redes sociales. Sin embargo, la mayoría de sus fanáticos no sospecharon de una separación porque él acostumbra a borrar su contenido de redes cada cierto tiempo, principalmente cuando tiene algún proyecto musical en puerta, además se veían felices. Sin embargo, por lo visto, el nuevo proyecto no era profesional, sino en cuanto a su vida amorosa.

A principios de mayo, él se mudó a Miami y sospecharon de una ruptura, pero no se había confirmado hasta ahora cuando ambos artistas se pronunciaron.

Nodal “solo estaba buscando ser papá”

Cazzu también replicó el anuncio de la separación en su cuenta X, donde le abundan los comentarios.

“Desde que iniciaron se sabía que no iban a durar, más que nada por el inestable de Nodal, y porque él ya lo había dicho, solo estaba buscando ser papá, no buscaba estabilidad, ni una mujer a su lado. Lo bueno es que tomas tu camino aparte. Mucha fuerza y ánimo, Juli”, “recuerdo todas las veces que dije eso y las fans, tanto de él como de Cazzu, me llenaban de insultos. Las ex nunca fueron el problema y definitivamente Cazzu no lo es”, “tarde o temprano pasaría, era muy evidente que solo buscaba eso, y su ex, obvio no se lo dio. En videos salía como le decía que primero se hacían las cosas bien: desde pedir matrimonio, etc, cada que Nodal le decía de tener hijos, y sí, ninguna mujer será el problema”, son algunos comentarios en la cuenta X de la cantante argentina.