Ana Gabriel eliminó el video donde informó que su salud complicó ¿Qué pasó?

La cantante mexicana Ana Gabriel eliminó su más reciente video de Instagram en el que informó que su estado de salud se complicó con una neumonía, por lo que ahora muchos se preguntan ¿Qué pasó? y ¿Por qué lo quitó?

La eliminación de la grabación en la que ella misma habla mientras está hospitalizada, genera gran incertidumbre, considerando su condición. En el video difundido tipo post, la famosa intérprete de ‘Simplemente amigos’, pidió a sus seguidores: “No me suelten de la mano, por favor. Los quiero”.

Mientras hablaba ante la cámara, Ana Gabriel lucía un gorro de lana de color naranja y un tapaboca.

“Quiero informarles una no buena noticia: la influenza se complicó y se volvió neumonía. Desafortunadamente se complicó. Quizá me sentí valiente y no hice caso de las indicaciones médicas” , dijo la cantante desde un centro de salud en Chile.

Ana Gabriel

Indicó que “por órdenes médicas tengo que permanecer en reposo absoluto bajo vigilancia de ellos y medicamento”, motivo por el cual reprogramó sus conciertos en Chile, Paraguay y Brasil para junio y julio.

“Queridos amigos, con todo el respeto que se merecen, les Informo que la fecha De Santiago en el Movistar quedó 7 de Junio, Paraguay en SND ARENA 11 de Junio y De Brasil, en el Teatro Tokio Maríne Hall quedó para el 26 de Julio del 24, agradezco su apoyo y comprensión”, notificó la cantante, quien pidió disculpas.

Ana Gabriel seguirá tratamiento en Miami

Hasta el momento, se desconoce por qué Ana Gabriel eliminó el video en el que informaba que se había complicado.

Lo último que se supo por ella misma es que se iría a Miami para seguir su tratamiento, ya que hasta ahora, no ha visto mejoría en Chile, donde ha estado recluida.

Agradeció la atención que ha recibido en tierra chilena, así como también el cariño y comprensión del público.