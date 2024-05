¿Nuevo disco de Guns N’ Roses? Esto es lo que dijo Slash

La última vez que Guns N’ Roses publicó un álbum de estudio fue en 2008, sin embargo, el “Chinese Democracy” se caracterizó porque no contó con la presencia del estelar, Slash, situación que sin dudas fue un gran factor para que el trabajo musical pasara un tanto desapercibido.

En las últimas horas, el guitarrista emocionó a muchos al confesar en una entrevista que la famosa banda californiana está actualmente “tratando” de grabar un nuevo disco, con la gran diferencia de que esta vez sí estaría presente en la creación al igual que su compañero, Axl Rose.

En el 2016, Slash y Duff McKagan regresaron a los Guns y desde entonces, se publicaron los temas “Absurd”, “Hard Skool”, “Precious” y “The General”.

Slash y Myles Kennedy en vivo en el Royal Center en Bogotá (Juan Pablo Pino)

Dichos de Slash

El único británico de la agrupación rockera estadounidense, se encuentra en la actualidad promocionando su más reciente trabajo como solista denominado, “Orgy Of The Damned”, una colección de 12 versiones de clásicos del blues publicado el pasado viernes 17 de mayo, en la que participaron invitados como Brian Johnson de AC/DC, Iggy Pop, Chris Robinson de The Black Crowes, Gary Clark Jr, Billy F Gibbons de ZZ Top, Dorothy, Paul Rodgers de Bad Company, Demi Lovato y Chris Stapleton.

Cuando se le preguntó en Daily Star, por qué no invitó a Axl Rose a su nuevo disco, Slash sorprendió al asegurar que “ Guns N’ Roses está tratando de grabar su propio disco. Estoy hablando con ellos en ese aspecto, pero en este trabajo no participó nadie más. Era mi propio proyecto paralelo, así que no iba a arrastrar a mis propios chicos ”.

Fundada en 1985, Guns N’ Roses cuenta con seis álbumes de estudio, uno en vivo, tres recopilatorios, tres EP y desde el 14 de abril de 2012, pertenece al exclusivo Salón de la Fama del Rock.