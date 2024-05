Anne Hathaway parece toda una princesa con un vestido blanco camisero en Italia

Siempre tiene los mejores looks

Anne Hathaway deslumbró en un evento de Bulgari en Roma, Italia, luciendo un vestido blanco camisero que evocaba la elegancia de una princesa moderna. La actriz, conocida por su papel en The Idea of You, asistió al evento el lunes 20 de mayo, donde destacó con un diseño exclusivo de Gap, creado por el director creativo de la marca, Zac Posen. El vestido, hecho de algodón 100% orgánicamente cultivado, es una reinterpretación del clásico camisero blanco de Gap.

Zac Posen, quien también diseñó el vestido de Da’Vine Joy Randolph para la Met Gala 2024, creó esta pieza única para Hathaway. Aunque se trata de un diseño exclusivo, Gap planea ofrecer una versión similar al público a través de su sitio web, gap.com, permitiendo a los admiradores de la moda replicar este look chic y elegante.

Se trata de un diseño de GAP hecho para Anne Hathaway

Para complementar su atuendo, Anne Hathaway combinó el vestido camisero con unos shorts plisados y un corsé, ambos también de Gap, y completó su estilo con joyería de Bulgari. La combinación de la simplicidad del vestido camisero con la sofisticación de las joyas de Bulgari resultó en un look que capturó la atención de muchos en el evento.

La elección de Hathaway de un vestido hecho de materiales orgánicos refleja una tendencia creciente en la moda hacia la sostenibilidad y la conciencia ambiental. Este enfoque no solo resalta su sentido del estilo, sino también su compromiso con prácticas más ecológicas en la industria de la moda.

El evento de Bulgari en Roma no solo celebró la belleza y el diseño, sino que también mostró cómo la moda puede ser innovadora y sostenible al mismo tiempo. Anne Hathaway, con su apariencia impecable y elegante, se robó todas las miradas, recordándonos por qué es considerada una de las estrellas más influyentes y estilizadas de Hollywood.