Andrés García tuvo una sobredosis de cocaína antes de morir

El actor Andrés García murió a los 81 años el 4 de abril de 2023, tras un fuerte cuadro de cirrosis hepática. Su vida siempre estuvo marcada por polémicas y aún después de su muerte, los problemas persistieron con la pelea de sus hijos por su herencia.

Ya se rumoraba que el artista era adicto a las drogas y el alcohol, pero no fue sino recientemente cuando su viuda Margarita Portillo lo confirmó en entrevista con la periodista Matilde Obregón, a quien reveló que García sufrió una sobredosis de cocaína días antes de morir.

“No sabía que él tenía una sobredosis de cocaína y con cirrosis. Yo vivo un infierno en el hospital ahí me dijeron que la desintoxicación, las primeras 72 horas es lo más difícil, y fue horrible… Llegó muy mal. Me ayudó un amigo nuestro y me dijo que me lo llevara al hospital porque pensó que no pasaba la noche. Tenía un pequeño concentrador de oxígeno, se estabilizó, y cuando se lo quitábamos, se le iba el oxígeno”, contó la viuda del actor a Obregón, según reseñó People en Español.

Expresó que cuando Andrés García sufrió la sobredosis ya tenía seis meses con diagnóstico de cirrosis, pero “creo que él nunca entendió o dimensionó lo que eso significaba, el saber que es incurable, por ejemplo, él desgraciadamente tenía un problema de adicción”.

Indicó que a su fallecido esposo le gustaba ir a fiestas, pero la llevaba para poder consumir drogas, lo cual generaba en él, ataques de agresividad. “Las reacciones tan violentas de Andrés eran a causa de eso, las reacciones tan inapropiadas eran a causa de eso”, dijo.

Andrés García, el eterno galán

Andrés García falleció a sus 81 años. (Instagram @andresgarciatvoficial)

Aunque creció en México, Andrés García era oriundo de Santo Domingo, República Dominicana. Su carrera actoral inició en 1966 y participó en más de 100 películas, además de famosas telenovelas y obras de teatro, donde por su carisma y buen físico siempre destacó como galán.

Fue conocido por su diversa vida amorosa con diversas mujeres, varias de ellas famosas. Algunas de las producciones televisivas donde participó fueron ‘Mi nombre es Coraje’, ‘El magnate’, ‘La mujer prohibida’, ‘El privilegio de amar’, ‘Las gemelas’, ‘Velo de novia’, ‘Escándalo’, ‘Mujeres engañadas’ o ‘El cuerpo del deseo’ y otras.