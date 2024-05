A pesar de los rumores, la pantalla del celular de Ben Affleck muestra que sigue comprometido con su matrimonio

A pesar de los rumores de separación, la pantalla del celular de Ben Affleck sugiere que sigue comprometido con su matrimonio con Jennifer Lopez. En una reciente imagen obtenida por Page Six, se puede ver que Affleck recibió una llamada de “Jennifer Affleck” mientras estaba al volante. Los usuarios de redes sociales se divirtieron con la foto de contacto de Lopez en el celular de Affleck, señalando que la imagen, en la que la cantante mira fijamente a la cámara, parecía una creación de inteligencia artificial. Curiosamente, Lopez estaba sentada en el asiento del pasajero junto a Affleck en el momento de la llamada.

La pareja, que asistió a un evento escolar en Santa Mónica, California, llegó por separado. Después del evento, según TMZ, disfrutaron de una cena en BOA Steakhouse en West Hollywood. Affleck lucía una camiseta gris, jeans y zapatillas deportivas, mientras que Lopez optó por un suéter de cuello alto beige, pantalones marrones y un abrigo a juego.

Ben Affleck y Jennifer Lopez siguen juntos a pesar de los rumores

Esta aparición pública fue la primera en más de un mes , después de que asistieran juntos a la obra escolar de Seraphina, la hija de 15 años de Affleck. Sin embargo, el viernes anterior, Affleck fue visto sin su anillo de bodas, lo que alimentó los rumores de una posible crisis en la relación.

Page Six informó que Affleck ha estado buscando una nueva casa en Los Ángeles mientras se hospeda en una residencia en Brentwood, California, durante la última semana. Aunque la pareja no ha comentado sobre los rumores de ruptura, Affleck habló en febrero sobre “aprender a comprometerse” con el “enfoque diferente” de Lopez en su documental “TheGreatest Love Story Ever Told”.

Reflexionando sobre su anterior compromiso, que terminó en 2003, Affleck mencionó que la intensa atención mediática fue un factor determinante en su ruptura. Lopez y Affleck se reencontraron en 2021 y se casaron en Las Vegas en julio del año siguiente. Durante una reciente emisión de “The View”, Joy Behar sugirió que Lopez debería ser más reservada sobre su relación, comentando que “cuando proclamas tu amor a los cuatro vientos, las cosas se complican si no van bien”.