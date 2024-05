La complicada apuesta familiar de Kevin Costner y su emotiva reacción ante la ovación de Cannes

CANNES, FRANCE - MAY 19. (Photo by Pascal Le Segretain/Getty Images)

"Horizon: An American Saga" Red Carpet - The 77th Annual Cannes Film Festival

Este domingo 19 de mayo, Kevin Costner fue el gran homenajeado en el Festival de Cannes, al ser aplaudido durante casi 10 minutos, situación que sin dudas lo sensibilizó e hizo que no pudiera contener sus lágrimas.

El actor de 69 años, acudió al histórico certamen cinematográfico para presentar la primera entrega de su tetralogía, “Horizon”, destacándose que el estreno de la película no pertenece al concurso fílmico desarrollado en la glamurosa Riviera Francesa.

“Ya han visto la película, no sé por qué ha sido tan difícil lograr que la gente creyera en ella. No creo que sea mejor que la del resto, pero tampoco creo que la película de nadie sea mejor que la mía. No salgo al mundo con un proyecto que no creo que sea bueno”, sentenció el ganador del Oscar en 1991 por “Danza con lobos”.

Duro sacrificio para lograr el objetivo

Kevin Costner participó en una conversación con la prensa programada por Cannes este lunes, donde expresó su particularidad forma de ver cómo la industria del cine ha cambiado drásticamente en los últimos años, al no recibir tanto apoyo como en el pasado con respecto al financiamiento.

“ Me han pagado poco por hacer cine, me han pagado mucho y ahora, honestamente, tengo que poner mi dinero para hacerlo. Tuve que hipotecar cuatro casas para cumplir el sueño de esta gran odisea sobre la conquista del Oeste americano ”, confesó el artista estadounidense.

Entre risas, Costner indicó que su presencia en Cannes también se debe a una medida que lo ayude a encontrar personas interesadas en financiar su proyecto. La última vez que dirigió una película, fue 20 años atrás con Open Range (2003), misma que también estuvo presente en Cannes. Otras películas dirigidas por Kevin Costner fueron: Danza con lobos (1990, 7 Oscar, incluida Mejor película), y The postman (1997).