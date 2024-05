Francis Ford Coppola gastó de su bolsillo los USD 120 millones que costó “Megalópolis” y esto es lo que dijo al respecto

El reconocido director, Francis Ford Coppola, reveló que su más reciente película, ‘Megalópolis’ fue escrita en los años 80, pero con el transcurrir de los años tuvo dificultades para encontrar financiación debido a su naturaleza costosa y original.

A pesar de su prestigio en Hollywood, que incluye cinco Oscar, los grandes estudios se mostraron reticentes a respaldar la película. Por eso el director decidió apostar de su propia fortuna para la realización del proyecto.

“Hay tanta gente que cuando muere dice: ‘Ojalá hubiera hecho esto’”, reflexionó Coppola. “Cuando yo muera, podré decir ‘Hice esto, y vi a mi hija ganar un Oscar, y he hecho vino, y logré hacer todas las películas que quería’. Voy a estar tan ocupado pensando en lo que logré, que cuando muera, ni me daré cuenta”.

A pesar de los riesgos financieros, Coppola no está preocupado. Ha legado suficiente a sus hijos y confía en su capacidad y talento para manejar su herencia. Incluso si “Megalopolis” enfrenta un destino similar a “One From the Heart”, un fracaso financiero previo, Coppola afirmó que el impacto financiero no le preocupa en absoluto.

Estreno en Festival de Cannes

La cinta tuvo división entre la crítica, sin embargo, Coppola reveló que se sintió satisfecho al escuchar el aplauso de los asistentes.

Las críticas a “Megalopolis” oscilaban entre considerarla “una locura de proporciones gigantescas” y “lo más alocado que he visto en mi vida”. Sin embargo, es casi seguro que, una vez más, Coppola esté en boca de todos, tanto dentro como fuera de Cannes.

Ningún debut de este año en el festival fue esperado con tanta curiosidad como “Megalopolis”, que trae de vuelta al ruedo al legendario cineasta reconocido por la saga de El Padrino.