Paul Walter se une al reparto de Los Cuatro Fantásticos: Este es el personaje que interpretará

El actor Paul Walter Hauser ha generado emoción entre los fanáticos al unirse al elenco de la próxima película de Los Cuatro Fantásticos en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU).

Aunque el papel que interpretará ha sido mantenido en secreto, Hauser ha dejado entrever algunos detalles sobre su personaje y sus motivaciones para unirse al proyecto.

A pesar de que la mayoría del elenco principal ya ha sido revelado, el papel de Hauser ha sido objeto de especulación.

En una entrevista con Screen Rant, Hauser reveló:

“Así que todo lo que puedo decir es que yo, en alguna iteración, estoy en la película Los Cuatro Fantásticos hasta que me despidan o me cambien el reparto”

Y continuó: “No puedo decir nada sobre el personaje que estoy interpretando, pero sé que está en la especie de léxico y mitología de las historias de Los Cuatro Fantásticos. Y es un personaje muy distinto que estoy emocionado de interpretar y estoy como trazando lo que estoy haciendo con eso ahora mismo.”

Mencionó que: “Pero siempre he querido formar parte de un universo cinematográfico. Pasé mucho tiempo tratando de hacer campaña para interpretar al Pingüino en la película de Matt Reeves, y eso, por supuesto, fue a Colin Farrell y él hizo un trabajo magistral y era totalmente diferente a lo que yo estaba tratando de hacer.’’

Guiado por instinto

Durante la entrevista el actor también mencionó que tuvo una corazonada que lo llevó a involucrarse. Así mismo lo dijo:

‘’Así que agradezco mucho que Marvel me haya dado la oportunidad y me haya confiado un papel que me permita formar parte de esa familia. Estoy realmente emocionado de participar”, continuó.

“Creo que es la gente que está involucrada. Los guionistas, el director, Matt Shakman, sus jefes de departamento y el reparto. Simplemente lo miré y dije, tengo un instinto gutural de que esta será una película especial conmigo o sin mí, y quiero formar parte de esto”, siguió.

Y concluyó: “Sea cual sea la pequeña pieza del rompecabezas que me toque interpretar en esa película, voy a entregarme en cuerpo y alma, e intentaré disfrutar del proceso, porque es muy especial ser un niño que creció disfrutando de los cómics, y de los programas y películas de animación, y ahora poder formar parte de eso. Es realmente especial”.