“Se vieron irregularidades”, Dulce María confirma mal manejo del Tour RBD

Mánager de RBD no les ha pagado

Soy Rebelde Tour del afamado grupo RBD fue una de las giras más lucrativas del año pasado, pero recientemente, estalló la bomba de que hubo un desfalco económico, por el cual señalan a Guillermo Rosas, exmánager de la agrupación. Como una de sus integrantes, la cantante Dulce María confirmó que detectaron “irregularidades”.

PUBLICIDAD

“No estamos ni en demandas, ni nada de eso hasta ahora, simplemente, como cualquier empresa, donde se vieron irregularidades, estamos en auditorías, y de la primera auditoría ya han salido irregularidades, no es una habladuría, ¿Me explico?, pero en mi caso no me corresponde ahorita dar demasiada información”, dijo Dulce María durante un encuentro con los medios de comunicación en Ciudad de México.

Según reseñó el portal Quien, la artista manifestó que “es difícil, lo que les puedo decir personalmente, y yo creo que todos, pero en mí caso personal, algo por lo que volvimos, en mi caso yo me uní, fue por todo ese amor que la gente nos ha dado, individualmente y como grupo (…) y es muy difícil, muy decepcionante, muy doloroso, todo lo que se está viviendo y no poder salir a decirles todo lo que a lo mejor… porque es algo delicado”.

Recomendados:

Dulce María descarta pronto regreso de RBD ante el “faltante”

Anahí se convirtió en la gran protagonista del regreso de RBD y dejó atrás a Dulce María y a Maite Perroni Anahí se convirtió en la gran protagonista del regreso de RBD y dejó atrás a Dulce María y a Maite Perroni

Durante su encuentro con los representantes de la prensa, Dulce María indicó que antes que seguir con la gira, lo primero que quieren solventar es lo económico.

“Es algo muy triste, que claro que sí, nos rompe el corazón porque teníamos tantos planes, para seguir con el tour, con todo, y en este momento pues desgraciadamente estamos en un momento difícil, pero lo que sí quiero decirles es que ese amor que tenemos, o al menos yo, y yo creo que todos, tenemos hacia los fans de RBD y ese agradecimiento, esos momentos que nos hicieron vivir se quedan en el corazón para siempre, eso no lo cambia nada”, dijo.

El pronunciamiento de la cantante resalta luego de que Andrés Tovar, esposo de Maite Perroni, rompiera el silencio ante el caso al aseverar que “hay un faltante”.

Se estima que las ganancias del Tour de RBD fueron superiores a los 130,500 millones de dólares, pero ninguno de los integrantes o representantes del grupo han precisado de cuánto sería el desfalco. Lo cierto es que cada uno tiene a sus abogados particulares para hacer frente a la situación.

“Una auditoría en curso en la que están revisando pues todo el tema interno del tour, y también están considerando pues platicar con las empresas involucradas, para ver el asunto de los recursos, ¿Dónde están?, ¿Cuánto es? (…) En el caso de RBD en particular, pues es muy importante que cierren los números hasta el final”, expuso Tovar, según cita Quien.