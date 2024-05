Se crea polémica por supuesto mensaje de Canelo Álvarez a una actriz de “El señor de los cielos”

Recientemente, ha surgido una controversia que involucra al famoso boxeador Saúl “Canelo” Álvarez y a la actriz peruana Verónica Montes, conocida por su papel de “La Condesa” en la serie “El Señor de los Cielos”. Montes reveló que recibió un mensaje privado del Canelo, lo que ha desatado una ola de especulaciones sobre la vida privada del deportista.

El programa de espectáculos “Chisme no like” sacó a la luz imágenes de la comunicación en línea, mostrando el mensaje junto con la cantidad de seguidores de la cuenta de Instagram de Álvarez, confirmando así su autenticidad. Aunque el contenido del mensaje era un simple “Hola”, los presentadores del programa se mostraron sorprendidos, cuestionando por qué el boxeador, con su apretada agenda y compromiso familiar, dedicaría tiempo a enviar este mensaje.

Cuestionan a Canelo Álvarez por enviar mensaje a una actriz

Verónica Montes fue cuestionada sobre el mensaje y explicó que en el medio artístico es habitual recibir mensajes de diversas personas, incluidos famosos y fanáticos. Sin embargo, fue clara al afirmar que jamás respondería a un hombre casado. “Sobre todo yo, jamás voy a responder a un hombre casado”, declaró la actriz, subrayando sus principios y valores.Montes explicó que su decisión de no interactuar con personas casadas se basa en sus creencias personales, ya que no le gustaría que le hicieran lo mismo en el futuro. “No me gustaría que me lo hagan cuando me case. Jamás lo haría”, afirmó con contundencia.

La revelación de Montes ha generado muchas especulaciones sobre la estabilidad del matrimonio de Canelo Álvarez con Fernanda Gómez, con quien lleva tres años casado. Hasta el momento, ni Álvarez ni Gómez han comentado públicamente sobre la controversia. Esta falta de respuesta ha llevado a que se intensifiquen los rumores y las discusiones en redes sociales y medios de comunicación.

Por su parte, Montes ha expresado que su vida amorosa se mantiene tranquila y que está enfocada en encontrar a la persona indicada. Mientras tanto, continúa con sus proyectos artísticos y busca expandir su carrera en Hollywood. La actriz enfatizó que, a pesar de la atención mediática, su prioridad es su desarrollo profesional y mantener su integridad personal.