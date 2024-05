Eminem despidió con un obituario a “Slim Shady”

Luego de la exitosa publicación en el 2020 de “Music to Be Murdered By”, Eminem sorprendió a sus fanáticos cuando anunció en la apertura del Draft NFL 2024, en su Detroit natal, que en este 2024 publicará su nuevo disco de estudio titulado “The Death of Slim Shady (Coup de Grace)”.

PUBLICIDAD

Desde entonces, la campaña publicitaria no ha cesado, alimentando aún más el desespero de sus seguidores para conocer de una vez por todas, cuándo será la fecha en que se podrá tener acceso a su duodécimo trabajo discográfico. Entre su estrategia, el rapero de 51 años decidió terminar con su histórico alter ego “Slim Shady”, ese mismo que es el responsable de sus más grandes éxitos en su más de 25 años de exitosa carrera musical.

Obituario de Slim Shady. Foto: rollingstone.com

Obituario

Eminem publicó esta semana un obituario sobre su personaje ficticio. A esto se le suma la publicación en abril en sus redes sociales sobre un simulacro de programa televisivo sobre la investigación de crímenes.

El anuncio muestra a Slim Shady como un antihéroe, expresando que habrían sido las letras provocadoras y polémicas las que lo habrían llevado a la muerte. Con estética de una película de suspenso-terror, el clip muestra varios cuchillos ensangrentados y el cuerpo del difunto.